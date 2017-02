Der Hamburger SV kommt mit zwei Siegen im Rücken nach Sachsen - das hart erkämpfte 1:0 im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen sorgte im Abstiegskampf wieder einmal für ein bisschen Aufatmen an der Elbe. Dazu kam das 2:0 gegen den 1. FC Köln im Pokal.

Besonders die Verteidigung liefert derzeit beim HSV . Torhüter Rene Adler präsentiert sich in hervorragender Verfassung, und gegen Köln vereitelte Johan Djourou spektakulär eine Riesenchance. Und auch nach vorne geht was: In der Hinrunde sammelten die Verteidiger keinen Scorer-Punkt. 2017 gehen dafür beide HSV-Treffer in der Liga auf das Konto von Abwehrspielern: Gegen Leverkusen traf Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos, in Ingolstadt Rechtsverteidiger Gotoku Sakai.

RB Leipzig geht dagegen mit einer Niederlage ins Spiel gegen Hamburg: RB verlor zuletzt 0:1 im Topspiel bei Borussia Dortmund. Wer ist also Favorit im direkten Duell? Wenn man das Hinspiel als Grundlage nimmt, kann das nur Leipzig sein.

0:4 verlor der HSV damals nach einer trostlosen Leistung gegen furios aufspielende Aufsteiger. Bis heute hat Leipzig da weitergemacht, trotz mittlerweile drei Niederlagen stehen die Sachsen ziemlich komfortabel auf Tabellenplatz zwei, schon sieben Punkte vor dem Dritten.

Der früher einmal "groß" genannte Hamburger SV liefert dagegen eine Saison mit (wenig) Licht und (sehr viel) Schatten ab. Der Sieg gegen Leverkusen war ein wichtiger Lichtblick, der mittlerweile recht kleine Dino steht aber trotzdem immer noch auf dem Relegationsplatz. Und so verwundert es nicht, dass bei aller Freude über den Erfolg im Pokal bei Sportchef Jens Todt keine Euphorie ausbrechen will: "Der Sieg macht Mut für die nächsten schweren Wochen. Entscheidend aber ist, dass wir in der Bundesliga bleiben."

In Leipzig sollten jedoch eher keine weiteren Punkte eingeplant werden, denn auch die Heim- und Auswärtsbilanz sprechen klar für die Sachsen. RB ist mit 25 Punkten das heimstärkste Team der Liga und kann diese Bilanz nun gegen den auswärtsschwachen HSV ausbauen. Nur Darmstadt 98 holte auf fremden Plätzen weniger Zähler (0) als die Hamburger (5).

RB Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Upamecano, Orban, Halstenberg - Ilsanker, Keita - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen

Hamburger SV: Adler - Sakai, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Ekdal, Jung - Müller, Holtby, Kostic - Wood

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

