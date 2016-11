RB Leipzig hat unter der Woche gemeldet, dass Oliver Burke zu "Nottinghamshires Fußballer des Jahres" gewählt wurde. und das, bwohl er bei den Leipzigern bislang nur zu Kurzeinsätzen kam. Doch der 19-jährige Schotte deutete auch in Sachsen schon ein paarmal an, was in ihm steckt.

Gegen Darmstadt wurde Burke in der 70. Minute eingewechselt, zwölf Minuten später hatte er seinen großen Auftritt. Breitschultrig tankte er sich auf der rechten Außenbahn durch und passte dann präzise in die Mitte, wo Marcel Sabitzer das 2:0 erzielte. Kein Wunder, dass ihn die "Süddeutsche Zeitung" mal den "dribbelnden Türsteher" nannte. RB-Sportdirektor Ralf Rangnick spricht schon mal von einer "Naturgewalt".

Trainer Ralph Hasenhüttl schwärmt ebenfalls von dem jungen Angreifer mit der interessanten Frisur. "Er wird immer besser, taktisch immer reifer" , sagte er dem "kicker". Er sehe Burke auch als Option für die Spielmacher-Position. Noch kommt Burke allerdings häufiger von der Bank, sechsmal wurde er bislang eingewechselt. In Leipzig will man dem Spieler Zeit geben, sich zu entwickeln.

Malli wichtig, aber kein Publikumsliebling

Auf Mainzer Seite haben sie bereits einen unumstrittenen Spielmacher und Anführer. Yunus Malli hat in der noch jungen Saison schon fünfmal getroffen und drei Tore vorbereitet. Ohne den türkischen Nationalspieler geht nicht viel bei Mainz. Und doch habe er das Publikum noch nicht so auf seine Seite gezogen, hat die "Mainzer Allgemeine Zeitung" beobachtet.

Nur höflich sei der Applaus für den 24-Jährigen bei der späten Auswechslung im Spiel gegen Ingolstadt gewesen, so das Blatt. Dabei habe sein Elfmetertor doch den Weg zum Sieg geebnet. Die Auswechslung von Pablo de Blasis kurz darauf sei hingegen von Ovationen begleitet gewesen.

Wichtiger als die Frage, welcher Spieler die Gunst der Mainzer Fans eher auf seiner Seite hat, ist aber die, wie die 05er die üble Klatsche in der Europa League verarbeitet haben. Beim belgischen Klub RSC Anderlecht gab es nach einem wahren Fehlerfestival ein 1:6. Besonders die Defensive zeigte dabei eine desolate Vorstellung. Gegen die starke Leipziger Offensive sollte sich das keinesfalls wiederholen.

Mögliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Ilsanker, Orban, Compper, Halstenberg - Demme, Keita - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen



1. FSV Mainz 05: Lössl - Donati, Bell, Hack, Bussmann - Gbamin, Ramalho - Onisiwo, Malli, De Blasis - Cordoba

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 05.11.2016 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 05.11.2016 | Das Erste

Stand: 04.11.2016, 08:29