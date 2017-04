Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl kam gegen den abstiegsbedrohten FC Ingolstadt am Samstag (29.04.17) in einem hitzigen Spiel nicht über ein 0:0 hinaus, hat aber im Rennen um die Champions League weiter die beste Ausgangsposition. Auch eine Überzahl in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte gegen Alfredo Morales (86./wiederholtes Foulspiel) konnten die Gastgeber nicht mehr zum erhofften Erfolg nutzen.

Die Leipziger verpassten mit dem Unentschieden auch Wiedergutmachung für das verlorene Hinspiel gegen die Schanzer. Damals hatte Hasenhüttls Ex -Klub den Sachsen die erste Bundesliga-Niederlage zugefügt. Die Ingolstädter nahmen den Leipzigern mit ihrer ruppigen Spielweise die Lust am Spiel und sendeten nach zuletzt zwei Niederlagen im Kampf gegen den Abstieg wieder ein Lebenszeichen. Mit 29 Zählern bleibt Ingolstadt aber Tabellenvorletzter.

Hasenhüttl: "Es war kein schönes Duell"