Das Internationale Zentrum für Sportwissenschaften (CIES) aus Neuchatel hat dieser Tage eine neue Studie veröffentlicht. Es geht um die besten Dribbler der großen europäischen Ligen. Auf Rang eins landete Adama Traore vom FC Middlesbrough, vor Eden Hazard (Chelsea). Bester Bundesligaprofi ist Leipzigs Naby Keita, der mit 130 Dribblings und einer Erfolgsquote von 55 Prozent auf Rang 20 landet, vor den Kollegen Ousmane Dembele aus Dortmund (Platz 22) und Thiago vom FC Bayern (42).

Glückwunsch an dieser Stelle zur Spitzenposition - den Leipziger Verantwortlichen dürfte diese Statistik indes eher wenig bedeuten. Kaufen kann man sich davon schließlich eher wenig. Eine Menge kaufen kann man sich dagegen von der Qualifikation für die Champions League, die die Sachsen theoretisch schon an diesem Wochenende klar machen könnte.

Wenn Dortmund nicht gewinnt oder Hoffenheim verliert, wäre Leipzig mit einem Sieg gegen Ingolstadt vorzeitig direkt für die Champions League qualifiziert. Sollten Dortmund und Hoffenheim verlieren, würde dem Brauseklub sogar schon ein Unentschieden reichen.

Erste Bundesliga-Niederlage für Leipzig im Hinspiel

Die Gastgeber haben mit den Ingolstädtern zudem noch ein taurinhaltiges Hühnchen zu rupfen. In der Hinrunde siegte der damalige Tabellenletzte FCI mit 1:0 gegen die sächsischen Emporkömmlinge, die ganz oben in der Tabelle standen. Es war die erste Niederlage in der Bundesliga für Leipzig. Überhaupt spricht die Statistik für die Gäste: Leipzig hat alle drei Duelle gegen Ingolstadt verloren – der FCI ist der Angstgegner der Brausekicker. Die ersten beiden Duelle zwischen den Schanzern und RB gab es in der Saison 2014/15 in der 2. Bundesliga. Der FCI gewann mit 1:0 und zu Hause mit 2:1.

Auch am Samstag haben die Ingolstädter nichts zu verschenken, im Kampf um den Klassenerhalt können sie sich angesichts von fünf Punkten Rückstand eigentlich keine Niederlagen mehr erlauben. Die Heimpleite gegen Bremen am vergangenen Wochenende hat den FCI nach einer zuvor erfolgreichen Phase ein ordentliches Stück zurückgeworfen. Trotzdem gibt man sich kämpferisch: " Wir werden natürlich nicht aufgeben ", sagt Trainer Maik Walpurgis, " es ist noch alles möglich " pflichtet Außenverteidiger Florent Hadergjonaj bei.

Hasenhüttls Reise in die Vergangenheit

Für Leipzigs Coach Ralph Hasenhüttl ist die Partie eine Reise in seine Vergangenheit. Hasenhüttl war von Oktober 2013 bis Sommer 2016 Trainer in Ingolstadt. Der Österreicher übernahm die "Schanzer" auf dem letzten Platz der 2. Liga (Oktober 2013), schaffte den Ligaverbleib (2013/14) und im Jahr darauf den Aufstieg in die Bundesliga (2014/15), wo 2015/16 souverän der Klassenerhalt gelang.

Die möglichen Aufstellungen:

RasenBallsport Leipzig: Gulacsi; Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg; Keita, Demme; Sabitzer, Forsberg; Werner, Poulsen.

FC Ingolstadt 04: Hansen; Matip, Bregerie, Tisserand; Hadergjonaj, Cohen, Roger, Suttner; Leckie, Morales; Lezcano.

Schiedsrichter: Siebert (Berlin).

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 28.4., 18.30 Uhr

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 29.4., 18 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 29.04.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 29.04.2017 | Das Erste

Stand: 28.04.2017, 08:20