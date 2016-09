In Leipzig ist richtig was los in diesen Tagen: Im Zoo waren zwei junge Löwen aus ihrem Gehege ausgebüchst - nur eine der Wildkatzen überlebte diesen Ausflug. Auch um Fußballverein RB gab es Schlagzeilen: Sportdirektor Ralf Rangnick war als englischer Nationalcoach im Gespräch - er hat aber wohl kein Interesse. Leipzig, das gegen die Borussen aus Dortmund (1:0) und Gladbach (1:1) zwei beeindruckende Heimspiele ablieferte und gegen die Schwaben als klarer Favorit gehandelt wird, scheint die Partie gegen den FC Augsburg ernstzunehmen: "Ich halte nichts vom Favoriten-Geplänkel im Vorfeld. Das wird ein ganz dickes Brett, das wir da bohren müssen" , sagte Coach Ralph Hasenhüttl unter der Woche.

Ein besonders Augenmerk wird auf dem Augsburger Martin Hinteregger liegen. Der Österreicher war bei Leipzigs Schwesterklub RB Salzburg unter Vertrag und erlebte, wie Rangnick nach und nach die Leistungsträger aus der Mozartstadt nach Leipzig transformierte. "Die Art und Weise, wie Leipzig Salzburg kaputt macht, ist nicht schön anzuschauen" , hatte Hinteregger gesagt und meinte damit vor allem Sportdirektor Rangnick. "So gut er das einmal gemacht hat, und er hat's richtig stark gemacht - jetzt lässt er alles wieder den Bach runtergehen." Kürzlich legte der österreichische Nationalspieler nochmal nach. "Selbst wenn Leipzig Meister werden sollte und Augsburg absteigt, bin ich froh, dass ich nach Augsburg gegangen bin" , sagte Hinteregger der Bild.

Beim FCA weiß man sowieso schon nicht so recht, wie man die langfristigen Ausfälle von Caiuby und Dominik Kohr kompensieren soll, nun bestätigte sich nach der Partie gegen Darmstadt, dass das Foul von Peter Niemeyer an Raul Bobadilla schlimme Folgen hat. Bobadillas linke Schulter ist lädiert, der Paraguayer fällt nun auch noch wochenlang aus. "Das sind Schläge ins Kontor" , sagte Trainer Dirk Schuster, "aber wir müssen das abfedern. Es ist die Chance für jeden, der bisher nur wenig Einsatzzeit bekommen hat." Auch auf Jan Morvek müssen die bayerischen Schwaben verzichten. Alfred Finnbogason trainierte zuletzt nur eingeschränkt mit, sein Einsatz scheint aber nicht gefährdet zu sein.

Mögliche Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg - Ilsanker, Demme - Kaiser, Forsberg (Burke) - Sabitzer (Werner) - Poulsen.

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kacar, Baier - Schmid, Koo, Ji - Finnbogason.

Schiedsrichter: Osmers (Baden)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 6. Spieltag in der Fußball-Bundesliga | 01.10.2016 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 01.10.2016 | Das Erste

Stand: 30.09.2016, 09:10