17. Spieltag, Samstag, 18.30 Uhr

Leipzig gegen Frankfurt - Duell der Überraschungsteams

Da hätte wohl niemand drauf gewettet: Aufsteiger Leipzig ist erster Verfolger der Bayern, Eintracht Frankfurt ist nach dem Beinahe-Abstieg in der vergangenen Saison auf Europapokal-Kurs. Am ersten Spieltag 2017 treffen beide erstmals in der Bundesliga aufeinander.