Hochrisikospiele in der Bundesliga - Wer zahlt?

Das kleine Bundesland Bremen steht auf den ersten Blick ziemlich alleine da. Die Bremer Forderung, dass sich die Deutsche Fußball Liga ( DFL ) an den Mehrkosten für die Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen in der Fußball-Bundesliga beteiligen soll, wird von den meisten anderen Bundesländern nicht aktiv unterstützt. Die Position der DFL: Die Sicherung von Großveranstaltungen sei Sache des Staates, nicht des Veranstalters.

"Faire Beteiligung"

Daran zweifelt man auch in Bremen nicht. Auch dort sorgt die Polizei an den Heimspieltagen des SV Werder für die Sicherheit. Das soll so bleiben. Allerdings fordert die Landesregierung des Stadtstaates, dass sich die DFL zumindest dann an den Kosten beteiligt, wenn dafür deutlich mehr Geld und Personal aufgwendet werden muss. Etwa weil der Hamburger SV in Bremen zu Gast ist und damit das Potenzial für gewaltätige Auseinandersetzungen deutlich steigt.

"Es geht nicht darum also hier die gesamten Kosten umzuwälzen, sondern es geht um eine faire Beteiligung und dafür kämpfen wir" , sagt der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer gegenüber Sport inside. Nach einer Änderung der Gebührenordnung durch die Bremer Bürgerschaft schickte das Land der DFL im Juni 2015 eine Rechnung über 425.718,11 Euro für die Mehrkosten beim Spiel Werder Bremen gegen den HSV im April des selben Jahres.

81 Prozent für Beitrag der Vereine

Die DFL zog gegen den Gebührenbescheid vor Gericht und bekam im Frühjahr in der ersten Instanz recht. Allerdings nicht grundsätzlich. Das Urteil bemängelte lediglich die Form der Berechnung. "Das war erst der Auftakt und nicht das Ende der Veranstaltung" , erklärte Mäurer damals.