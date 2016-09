Wochenlange Pause für Pohjanpalo

Der finnische Nationalspieler verletzte sich am Mittwoch (28.09.2016) nach der Rückkehr vom Champions League-Spiel in Monaco beim Training in Leverkusen und fällt somit langfristig aus. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Pohjanpalo brach sich ohne Beteiligung eines Gegenspielers einen Knochen des rechten Mittelfußes, der nun sechs Wochen lang ruhiggestellt werden muss. Erst danach kann der 22-Jährige mit der Rehabilitation und dem Aufbau beginnen.

