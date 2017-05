Lahm, Jahrgang 1984, gilt schon in seiner Jugend beim FC Bayern als Riesentalent. Für seinen Förderer Hermann Gerland ist er der "perfekte" Spieler. "Ich habe seit den 1970er-Jahren, seitdem ich die Bundesliga hautnah erlebe, noch nie so einen Spieler gesehen. Wie einer so fehlerlos Fußball spielen kann, mit einer Selbstverständlichkeit die Bälle verarbeitet und nie seine Mitspieler in Verlegenheit bringt. Philipp hatte ein unglaubliches Niveau im Training - und zwar in jedem Training bis jetzt."