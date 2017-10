Kölns Trainer Stöger denkt nicht ans Aufgeben

" Der Trainerjob ist immer schwierig, und du kannst immer entfernt werden ", sagte der Österreicher dem «Kicker» (Montag, 09.10.2017). An eine Aufgabe verschwendet der 51-Jährige keinen Gedanken. " Das macht man nicht. Das wäre unmoralisch, fahrlässig und egoistisch ", so der Coach. Er habe auch keine Versagensängste. " Ich mache meinen Job so gut wie möglich. Und dann wird bewertet: Passt es oder nicht? Bringt er Ergebnisse oder bringt er keine? "

Derzeitige Situation erzeugt laut Stöger " Extrem-Stress "

Die Situation mit nur einem Punkt aus den bisherigen sieben Saisonspielen sei richtig schwer: " Da müssen wir nicht diskutieren. " Es sei " Extrem-Stress ". Der Kern und die Struktur beim Europa-League-Teilnehmer seien gut. Er sehe bei seinen Spielern und auch im Umfeld den Willen und die Bereitschaft, die aktuelle Situation anzunehmen.

Österreicher macht sich keine Sorgen um seinen Ruf

" In meinen Augen ist es immer noch top, was sie abliefern wollen, vor allen Dingen in Sachen Engagement ", sagte er über seine Profis. Dass sein Ruf leiden könne, ist Stöger augenscheinlich egal: " Wenn jemand meint, wir hätten hier vier Jahre Glück gehabt, und jetzt zeigt sich Stögers wahre Handschrift, dann soll er das meinen. Aber bevor Missverständnisse aufkommen: Unsere Wahrnehmung ist eine andere. "

dpa | Stand: 09.10.2017, 11:43