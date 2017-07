Nils Petersen - Achtung, wenn die 18 kommt

Mal angenommen, ein fußballbegeisterter Regisseur käme auf die Idee, dem Erfolgsgeheimnis des SC Freiburg filmisch auf den Grund zu gehen, wer würde dann wohl die Hauptrolle spielen? Nimmt man die letzte Spielzeit als Maßstab, wäre Erfolgstrainer Christian Streich der heißeste Kandidat, vielleicht noch Vicenzo Grifo, der Mann, von dessen Ecken und Freistößen der Sport-Club so sehr profitierte. Wie viele würden dagegen auf Nils Petersen kommen?

Keine Lust mehr auf die Joker-Rolle

Für den 28-Jährigen lief die vergangene Saison nicht optimal. Florian Niederlechner stand meist als Sturmspitze auf dem Platz. Petersen kam dagegen 26 Mal als Joker von der Bank, eine Rolle, mit der er sich auf Dauer nur schwer identifizieren kann. " Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich regelmäßiger von Anfang an spielen möchte. Es ist mein Ziel, das in der neuen Saison zu erreichen “, sagt Petersen gegenüber sportschau.de.

Und jetzt wird es paradox, denn Petersens größtes Hindernis bei diesem Vorhaben ist auch seine herausragende Stärke: Es gibt in der Bundesliga keinen effektiveren Einwechselspieler als ihn. Seit zweieinhalb Jahren spielt Petersen in Freiburg, er blieb dem Verein auch nach dem Abstieg 2015 treu und schoss in 80 Pflichtspielen 45 Tore, etliche davon als Joker.

Alleine in der vergangenen Saison erzielte er neun seiner zehn Treffer als Einwechselspieler, mit 19 Joker-Toren ist Petersen alleiniger Rekordhalter der Bundesliga.

„ Bin der Letzte, der Stunk macht “

Für Trainer Streich ist das praktisch, er hat den besten Joker der Liga zur Verfügung. Für Petersen ist es verheerend, denn warum sollte ein Trainer etwas ändern, das so gut funktioniert? " Wenn die Mannschaft so erfolgreich ist wie im letzten Jahr, dann fehlen mir die Argumente. Und dann bin ich der Letzte, der deswegen Stunk macht ", sagt Petersen. Es passt nach Freiburg, in dieses beschauliche Fleckchen inmitten der Glamour-Welt Bundesliga, dass Petersen sein Ego zuletzt so konsequent dem Erfolg des Teams unterordnete.

Und es stimmt mit dem Bild des Angreifers überein, das Streich für die Öffentlichkeit gerne zeichnet. Wann immer es geht, lobt Freiburgs Übungsleiter die Sozialkompetenz seines Angreifers, man hat den Eindruck, dass in solchen Momenten aus dem gelernten Lehrer Streich vor allem der Pädagoge spricht. " Nils “, sagt Streich dann gerne, " trägt diesen Verein mit seiner Art mit .“

Nicht nur an Europa denken

Und so passt es ins Bild, dass Petersen viel lieber über die Mannschaft und den Verein als über sich spricht. Klar, vom Urlaub auf Mallorca und Kreta erzählt er geduldig, auch von seinen Erinnerungen an die Olympischen Spiele 2016, bei denen er mit Deutschland Zweiter wurde und sich mit fünf Treffern gemeinsam mit Serge Gnabry die Torjägerkanone schnappte. Doch erst als er vom „ Wohlfühlfaktor Freiburg “ erzählen darf, ist Petersen so richtig in seinem Element. " Die Menschen in der Stadt und im Verein sind unglaublich positiv, auch wenn es mal nicht so läuft. Und mit Christian Streich haben wir einen Trainer, der einfach sehr gut mit jungen Menschen umgehen kann .“

Und es gibt ja auch sportlich dieser Tage einiges zu erzählen über den SC Freiburg, ein Thema sind die Europa-League-Qualifikationsspiele gegen die Slowenen von NK Domzale (Hinspiel: 27.07 im Livestream bei swr.de, Rückspiel: 03.08). " Natürlich ist bei uns allen die Vorfreude riesengroß “, sagt Petersen. " Doch wir dürfen nicht den Fehler machen, uns zu sehr auf Europa zu konzentrieren .“

Schließlich weiß man in Freiburg seit der Spielzeit 2013/14 um die Tücken der ungewohnten Mehrfachbelastung. Damals spielte Freiburg europäisch und musste bis zuletzt um den Klassenerhalt zittern. Eine ganze Region hofft, dass es diesmal besser läuft.

Im Pokal gegen den Papa

Langweilig werden die Freiburger Wochen bis zum Bundesliga-Auftakt am 20. August gegen Eintracht Frankfurt also nicht. Das Trainerteam muss den Spagat schaffen, die Mannschaft in einer verkürzten Vorbereitung für eine ganze Spielzeit fit zu machen und trotzdem die Qualifikation für Europa zu schaffen.

Und dann ist da ja noch der DFB -Pokal. Dort hatte der Sport-Club Losglück, Mitte August tritt er beim Regionalliga-Aufsteiger Germania Halberstadt an, da zählt nur ein Sieg. Freiburg ist haushoher Favorit, für die Spieler wird es eine normale Erstrundenpartie gegen einen unterklassigen Gegner. Für alle, nur für Petersen nicht.

Petersen wuchs knapp 25 Kilometer entfernt von Halberstadt in Wernigerode auf, mit 12 wechselte er in Jugend von Germania, dem nächstgrößeren Verein. Es ist der normale Werdegang eines talentierten Spielers, der für seinen Heimatverein zu gut geworden ist.

Doch Petersen blieb nicht nur dreieinhalb Jahre als Jugendspieler, er ist dem Verein bis heute verbunden. Das hat auch damit zu tun, dass sein Papa Andreas dort die Regionalliga-Mannschaft trainiert. " Ich habe mich brutal über das Los gefreut “, sagt Petersen. " Mein Vater hatte sich gewünscht, noch einmal auf mich zu treffen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit im DFB-Pokal, das ist der Wahnsinn .“

