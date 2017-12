Die Erleichterung war allen im BVB -Tross ins Gesicht geschrieben. Nachdem der 2:0-Sieg von Borussia Dortmund beim 1. FSV Mainz 05 am Dienstagabend (12.12.2017) feststand, klatschte Trainer Peter Stöger jeden einzelnen an der BVB-Bank ab und bedachte danach auch die Spieler auf dem Feld mit einer Umarmung oder aufmunternden Worten.

Stöger hatte für das gesorgt, was sich die Verantwortlichen in Dortmund nach acht sieglosen Spielen erhofft hatten. " Vom Ergebnis her ist das in Ordnung. Die Mannschaft hatte lange nicht gewonnen, ich in dieser Saison noch nicht. Das ist gut fürs Gefühl", sagte Stöger und machte damit deutlich, was knapp 60 Stunden und eineinhalb Trainingseinheiten nach seinem Amtsantritt in Dortmund zählte: das Resultat.

Ordnung und Zurückhaltung als Grundeinstellung

Danach hatte der Österreicher auch die Mannschaft ausgerichtet. In einem 4-1-4-1-System und mit deutlicher Zurückhaltung bei Ballbesitz des Gegners hatte Stöger dem Team den Pragmatismus verordnet, zu dem sein Vorgänger Peter Bosz vielleicht nicht Willens oder in der Lage war.

So sah es auch Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Ich hab schon gesehen, dass wir eine Ordnung hatten, dass wir gut gestanden haben." Auch Julian Weigl, erstmals wieder als Ballverteiler vor der Abwehr eingesetzt, fand es "wichtig, dass wir gut gestanden und kein Gegentor kassiert haben."

Schmelzer lobt Einsatz

Zusätzlich war auf einmal mit dem Trainerwechsel eine wichtige Grundtugend wieder da, was auch Marcel Schmelzer nicht entgangen war: "Kompliment an die Mannschaft, dass wir den Erfolg kämpferisch erzwungen haben." Genau das hatte dem Kapitän der Schwarz-Gelben nach dem blutleeren Auftritt beim 1:2 im letzten Bosz-Spiel gegen Bremen noch gefehlt und ihn zu öffentlicher Kritik an den Mitspielern veranlasst.

Der erste Schritt ist getan. In den letzten beiden Pflichtspielen des Jahres in der Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim und im DFB -Pokal bei Bayern München soll es in diese Richtung weitergehen. "Es wäre natürlich wichtig, dass wir das gegen Hoffenheim fortsetzen, auch für die Fans", sagte Watzke. Stöger weiß, dass in den drei Tagen "bis dahin nichts Außergewöhnliches passieren kann. Aber die positive Stimmung nehmen wir mit."

Drei Punkte und gute Stimmung - das reicht bei Borussia Dortmund, zumindest bis zum Jahresende

Stand: 13.12.2017, 10:18