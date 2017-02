BVB-Fazit des Wochenendes: "Gnadenlos durchgefallen"

Tuchel: Suche nach Konstanz im Alltagsgeschäft

Das Resümee von Tuchel nach dem Spiel bei Darmstadt klang ernüchtert: " Man kann natürlich sagen, dass wir gnadenlos durchgefallen sind. Es war eine Bestätigung dessen, was wir die gesamte Saison schon zeigen - wir sind einfach nicht in der Lage, an unser Leistungsoptimum zu gehen, wenn man es von uns erwartet ."

Und genau bei dieser Erwartungshaltung setzt Tuchel an und mahnt, seiner Mannschaft auch vereinsintern nicht zu sehr unter Druck zu setzen: " Vielleicht muss da mal ein Umdenken stattfinden. " Intern müsse " vielleicht mal durchsickern ", dass sein Team mit der Favoritenrolle nur schwer umgehen könne. Nur bei Spielen " im Rampenlicht ", sagte Tuchel, " sind wir hellwach und spielen am Limit ". Zumindest das macht Hoffnung für die Partie in Portugal.

Video starten, abbrechen mit Escape Tuchel schützt Spieler - "Machen Sie mich verantwotlich" | Sportschau | 11.02.2017 | 02:43 Min. | Verfügbar bis 11.02.2018 | Das Erste

Dortmunder Anhang gerät in Veruf

Aber auch außerhalb des Spielfeldes läuft es beim BVB nicht rund. Vor dem Spiel gegen RB Leipzig hatten Anhänger des BVB Leipziger Fans unter anderem mit Steinen und Flaschen beworfen. Zehn Menschen wurden dabei verletzt, die Szenen hatten für ein Welle der Kritik gesorgt. Zudem hatte der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes wegen einer Reihe von verunglimpfenden Plakaten beim Leipzig-Spiel am Freitag (10.02.2017) gefordert, die Dortmunder Südtribüne für eine Partie zu sperren und den Revierclub mit einer Geldstrafe von 100.000 Euro zu belegen.

Damit nicht genug: Vor dem Spiel gegen Darmstadt stoppte die hessische Polizei etwa 90 Mitglieder der Hooligan-Gruppen "0231 Riot" und "Northside", die mit Pyrotechnik, Waffen und Drogen auf dem Weg zum Auswärtsspiel waren.