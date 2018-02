27. April 1970: Rot-Weiss Essen - Werder Bremen 3:2 - Damals noch völlig normal: Abstiegskampf zwischen Rot-Weiss Essen und Werder Bremen. Die heute viertklassigen Essener entscheiden das wichtige Spiel in der letzten Minute für sich. Als Nachholspiel vom 30. Spieltag geht die Begegnung als erstes Montagsspiel an einem Werktag in die Geschichte ein. Eigentlich ein Wunder, das dieses Spiel angepfiffen werden kann, ist der Platz an der Hafenstraße nach dem Spiel Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) sechs Tage zuvor noch in einem erbärmlichen Zustand (Foto).