Fanclubs lassen Eintrittskarten verfallen

Aus Protest gegen die Einführung von Montagsspielen in der Fußball-Bundesliga haben 350 Fanklubs angekündigt, nicht zur Partie zu erscheinen und ihre Karten verfallen zu lassen. Es sei " der Punkt erreicht, an dem die Grenze des Hinnehmbaren endgültig überschritten ist ", hieß es im Januar in einer Stellungnahme. Die Fans betonten dabei jedoch ausdrücklich, dass sich der Boykott " in keiner Weise gegen die Mannschaft " richte.

Kein Rahmenprogramm, keine Infostände

Unterstützt werden die Fanclubs dabei von der Fanabteilung des Klubs. So soll auf das übliche Stadionvorprogramm verzichtet werden. Zudem bleiben die Infostände an diesem Abend geschlossen. Auf die ehrenamtlichen Helfer der Fanabteilung kann der BVB ebenfalls nicht zählen.

" Es ist unserer Auffassung nach an der Zeit, der Kommerzialisierung und Profitmaximierung im Profifußball verstärkt entgegenzuwirken und im Fußball das zu stärken, was ihn ausmacht: seine gesellschaftliche Bedeutung und seinen verbindenden Charakter ", begründete die Fan-Abteilung ihre Entscheidung.

Verständnis bei der Klubführung

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke äußerte Verständnis für den verärgerten Anhang und regte an, die Einführung von insgesamt fünf Montagsspielen neu zu überdenken: " In der Liga muss diskutiert werden, ob es weiter geht oder ob wir es lassen. " Die Zeitung "Reviersport" zitiert Watzke: " Ohne Montagsspiele werden wir vielleicht ein, zwei Millionen Euro weniger einnehmen. Aber eine größere Einheit mit den Fans ist uns mehr wert ".

DFL: Mehr Regeneration für Europa-League-Starter

Die Deutsche Fußball Liga hatte in dieser Saison erstmals fünf Spiele auf einen Montag termininiert. Der Grund: Mehr Zeit zur Regneration für die Starter in der Europa League und eine Stärkung des traditionell am Sonntag stattfindenden Amateurfußball. Kommerzielle Gründe seien nicht entscheidend gewesen, so die DFL. Es gebe keine Pläne, die Anzahl der Montagsspiele auszuweiten. In den sozialen Medien erntete die DFL dafür jede Menge Kritik.