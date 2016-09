Pflicht geglückt, nun darf die Kür kommen: Borussia Mönchengladbach hat gegen FC Ingolstadt einen mühsamen 2:0 (1:0)-Arbeitssieg eingefahren und sich mit dem zehnten Liga-Heimerfolg hintereinander in der erweiterten Spitzengruppe festgesetzt. Es ist übrigens die zweitlängste Heimserie in Borussias Vereinsgeschichte - eine noch längere gab es zuletzt vor 29 Jahren beim Übergang von Jupp Heynckes auf Wolf Werner mit elf Siegen in Serie.

Um aber gegen die Stars des FC Barcelona, wenngleich ohne den verletzten Lionel Messi, am Mittwoch (28.09.2016) bestehen zu können, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung. Lars Stindl (42.) erzielte den Führungstreffer in einer niveauarmen Begegnung. Für das Endergebnis sorgte Oscar Wendt (76.).

Schubert: "Ein kleiner Reifeprozess"

Gladbachs Trainer André Schubert analysierte nach dem Schlusspfiff: "Die Mannschaft hat einen kleinen Reifeprozess gezeigt. Wir haben klug gespielt." Sein Ingolstädter Kollege Markus Kauczinski meinte: "Wir haben uns der größeren Qualität beugen müssen. Wir haben uns aber teuer verkauft. Lange Zeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, dass wir aus diesem Auftritt Kraft ziehen können."

FCI-Chance nach 47 Sekunden

Die Oberbayern stecken nach der vierten Niederlage in Folge im Tabellenkeller fest. Dabei entpuppte sich das Kauczinski-Team von Beginn an als der erwartet unangenehme Gegner. Ingolstadt störte früh, ging aggressiv in die Zweikämpfe, absolvierte ein großes Laufpensum und ließ keinen geordneten Spielaufbau des VfL zu. Alfredo Morales hätte die Gäste nach 47 Sekunden sogar in Führung bringen können.

Zähes Spiel

Über weite Strecken der ersten Halbzeit war es im Borussia-Park ein äußerst zähes Spiel. Mahmoud Dahoud und Stindl waren zwar bemüht, Struktur ins Spiel der Gladbacher zu bringen, doch insgesamt leisteten sich die Fohlen zu viele Fehlpässe und Ballverluste. Der Brasilianer Raffael (Adduktorenzerrung) wurde im Gladbacher Offensivspiel schmerzlich vermisst.

Borussia offensiv zu unpräzise

Überraschend gingen die Gastgeber dann doch mit einer Führung in die Pause. Eine Hereingabe von André Hahn klärte Marvin Matip vor die Füße von Stindl, der Gladbacher Kapitän schob aus rund 15 Metern überlegt ein. Nach dem Wechsel wurden die Gäste auch offensiv aktiver, es mangelte aber an der notwendigen Durchschlagskraft und Präzision im Angriff. Gladbach hatte defensiv die Situation meist unter Kontrolle und lauerte auf Konter.

Korb trifft nur den Pfosten

Doch auch nach der Einwechslung von Thorgan Hazard war das Offensivspiel der Borussia oft zu durchsichtig. Nach schönem Zuspiel von Dahoud bot sich Fabian Johnson allerdings die große Chance zum 2:0. Der US -Nationalspieler scheiterte freistehend an FCI -Torhüter Örjan Nyland (64.). Julian Korb hatte zudem Pech mit einem Pfostentreffer (70.).

Nach dem Duell mit Barcelona in der Königsklasse muss Gladbach am kommenden Sonntag (02.10.2016) bei Schalke 04 ran. Der immer noch sieglose FC Ingolstadt empfängt tags zuvor 1899 Hoffenheim.