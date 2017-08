Liga-Rekordtransfer Corentin Tolisso, Abwehr-Hüne Niklas Süle, Rückkehrer Havard Nordtveit - sie alle sind dem Fußballfan hierzulande ein Begriff, von ihnen wird sofortige Leistung erwartet. Andere wiederum sollen Zeit bekommen, sich zu entwickeln und mittelfristig zu einer großen Nummer in der Liga werden.

Zagadou - früh im kalten Wasser

Zu letztgenannter Kategorie gehört Dan-Axel Zagadou. Der 18-jährige Franzose kam aus der zweiten Mannschaft von Paris St. Germain zu Borussia Dortmund - und war als Alternative für die Abwehr geplant. Der gelernte Innenverteidiger fand sich jedoch aufgrund der Personalsorgen des BVB schon in der Vorbereitung und auch im Supercup gegen Bayern München auf der Außenverteidigerposition wieder und löste das sehr ordentlich. BVB-Trainer Peter Bosz schätzt seine Vielseitigkeit. Den ein oder anderen Einsatz dürfte Zagadou daher bereits in dieser Saison wohl bekommen.

Belebt Harit Schalkes Flügel?

Amine Harit (l.) im Spiel gegen Besiktas Istanbul

Vielseitig ist auch Amine Harit, der nicht weit entfernt von Zagadou jetzt in Gelsenkirchen kickt. 20 Jahre alt und mit immerhin 30 Spielen für Nantes in der vergangenen Ligue-1-Saison kann der offensive Mittelfeldspieler nämlich sowohl zentral, als auch auf dem Flügel spielen. Dort ist man bei den Schalkern eher dünn besetzt, daher dürfte der quirlige französische U20-Nationalspieler wohl früh einen Platz im Team haben. Wird er noch zielstrebiger im Abschluss, könnte der Rechtsfuß schon bald Leistungsträger sein.

Rick van Drongelen hat Eindruck auf die Verantwortlichen des Hamburger SV gemacht. Der 18 Jahre alte Niederländer spielte in der letzten Saison bei Sparta Rotterdam in der Eredivisie und war dort trotz seiner jungen Jahre unumstrittener Stammspieler. Im Test gegen den Bundesliga-Dino gelang ihm dann nicht nur eine starke Defensivvorstellung, sondern auch ein Treffer - nur wenige Tage später sicherte Hamburg sich die Dienste des 1,88-Mannes. Da der HSV in der Breite auf seiner Position nicht so üppig besetzt ist, stehen seine Einsatzchancen als Innenverteidiger Nummer drei nicht schlecht.

Hoogma und Lienhart mit Vorschusslorbeeren

Gemeinsam mit van Drongelen stand bei einigen Partien der U19 der Niederlande auch Justin Hoogma auf dem Rasen, und auch der kickt seit dieser Spielzeit in der Bundesliga. Bei der TSG Hoffenheim dürften sich seine Einsatzzeiten zwar aufgrund der starken Konkurrenz im Defensivzentrum erst einmal in Grenzen halten, doch die Dreifachbelastung, der die Kraichgauer in dieser Spielzeit ausgesetzt sein werden, könnte die Chance des 19-Jährigen sein. Momentan soll der Mann, der zuletzt für Heracles Almelo am Ball war, erstmal Spielpraxis in der Regionalliga-Mannschaft sammeln. Der Vater des Neu-Hoffenheimers ist übrigens ein echter Bundesliga-Veteran - 177 Spiele machte Nico-Jan Hoogma einst für den Hamburger SV.

Philipp Lienhart vom SC Freiburg

Keinen im Fußball-Business berühmten Vater, aber einen sehr prominenten Ex-Verein weist Freiburgs neuer Innenverteidiger Philipp Lienhart auf. Der Österreicher wurde von Real Madrids Zweitvertretung in den Breisgau ausgeliehen und scheint sofort gesetzt zu sein. Trotz seiner erst 21 Jahre bildete er in der Europa-League-Qualifikation bereits einen Teil der Stamm-Abwehrkette. An das Gesicht des Kapitäns der österreichischen U21 dürften die Fußballfans sich schnell gewöhnen - Lienhart hat unter den drei sehr talentierten Abwehrspielern (Caglar Söyüncu, Marc-Oliver Kempf) fürs Zentrum momentan wohl die Nase ganz vorn.

Zwei A-Nationalspieler wollen Spielpraxis

Gesetzt war Karim Rekik, ebenfalls Innenverteidiger und Neuzugang von Hertha BSC , bei seinem Ex-Klub Olympique Marseille zuletzt nicht mehr. Nur zehn Spiele absolvierte der als Nachfolger für John Anthony Brooks verpflichtete 22-Jährige dort zuletzt - der Tapetenwechsel in die Hauptstadt soll ihm nun wieder mehr Spielzeit bescheren. Nur so kann er sich für weitere Einsätze in der A-Nationalelf der Niederlande empfehlen, für die er bereits einmal auf dem Feld stand.

A-Nationalspieler ist auch Anastasios Donis. Der VfB Stuttgart sicherte sich die Dienste des Griechen, der zuletzt von Juventus Turin an OGC Nizza ausgeliehen war, und hat damit einen echten Knipser als Backup für den Stamm-Sturm verpflichtet. Donis erzielte in "nur" 631 Spielminuten für Nizza fünf Treffer und bereitete zwei weitere vor. Damit würde er umgerechnet in jedem vollen Spiel einen Scorer-Punkt sammeln. Nicht schlecht für einen 20-Jährigen, allerdings hat Stuttgart auch stolze vier Millionen Euro für ihn überwiesen.

Mvogo, Meré und Augustinsson

Großes Keeper-Talent: Yvon Mvogo

Noch etwas teurer waren Yvon Mvogo ( RB Leipzig, fünf Millionen), Jorge Meré (1. FC Köln, sieben Millionen) oder Ludwig Augustinsson (Werder Bremen, 4,5 Millionen). Während der Schweizer Torhüter Mvogo beim Vizemeister über kurz oder lang wohl Stammkeeper Peter Gulacsi beerben soll und als größtes Torwarttalent seines Landes gilt, ist der ebenfalls 23 Jahre alte Augustinsson bei Werder schon fast über den Status "Talent" hinaus. Der Schwede kommt vom FC Kopenhagen, hat bereits acht A-Nationalmannschaftsspiele auf dem Buckel, dazu sechs Champions-League- und vier Europa-League-Einsätze. Vor allem seine Flanken sind extrem gefährlich, Augustinsson gilt als herausragender Vorbereiter - links hinten dürfte der Stockholmer unumstritten gesetzt sein.

Merés Rolle beim "Effzeh" dürfte indes spannend werden. Schließlich besitzt der Europa-League-Teilnehmer in Frederik Sörensen und Dominique Heintz bereits zwei junge, erprobte zentrale Abwehrspieler, hat außerdem in Joao Queiros und Dominic Maroh Alternativen - doch Meré ist allein schon aufgrund der Ablösesumme ein Kandidat für die Startelf. Der 20 Jahre alte Spanier war schon bei Sporting Gijon in der spanischen Liga als spielstarker Innenverteidiger gesetzt und spielte eine starke U21-EM. Die Chance, dass Meré einen der "Etablierten" verdrängen kann, sind jedenfalls hoch.

Weitere interessante neue und noch eher unbekannte Namen für die Zukunft wären außerdem unter anderem Wolfsburgs Kaylen Hinds, Mickael Cuisance von Borussia Mönchengladbach, Bartosz Kapustka vom SC Freiburg, Augsburgs Sergio Cordova oder der Mainzer Kenan Kodro. Star-Potenzial ist auch in ihren Fällen ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

Stand: 16.08.2017, 08:30