Der FC Bayern kann am 31. Spieltag zum 27. Mal Deutscher Meister werden, Darmstadt 98 absteigen. In der 2. Liga ist das Aufstiegsrennen so eng, dass es weiter spannend bleiben wird. Im Tabellenkeller kann sich aber etwas tun, genau wie in der 3. Liga. Die möglichen Entscheidungen im deutschen Profifußball am Wochenende.

Bundesliga

Meisterschaft: Sollte der FC Bayern das Topspiel am Samstagabend (29.04.17) beim VfL Wolfsburg gewinnen, wäre er schon wieder Meister, falls RB Leipzig am Nachmittag zuvor gegen den FC Ingolstadt maximal einen Punkt holen würde.

Sollte dem Abstiegskandidaten aus Ingolstadt die große Überraschung gelingen, er in Leipzig gewinnen und die Bayern in Wolfsburg unentschieden spielen, hätten die Münchener neun Punkte Vorsprung. Aufgrund der eindeutig besseren Tordifferenz wären die Chancen Leipzigs auf die Meisterschaft nur noch sehr theoretischer Natur.

Qualifikation zur Champions League: Allein der FC Bayern steht als sicherer Teilnehmer schon länger fest. Der Aufsteiger aus Leipzig hat zumindest die Playoffs zum Erreichen der Gruppenphase sicher.

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann

Falls die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl gegen Ingolstadt gewinnt und die TSG Hoffenheim am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt verliert oder Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln höchstens zu einem Remis kommt, wären die Leipziger sogar sicher in der europäischen Eliteliga. Verlieren Dortmund und Hoffenheim, reicht dem Aufsteiger dafür schon ein Unentschieden gegen Ingolstadt.

Gewinnt Dortmund, wird der BVB am Saisonende mindestens auf dem vierten Platz landen.

Hoffenheim ist dann mindestens Vierter, wenn es gegen Frankfurt gewinnt und Hertha BSC als Tabellenfünfter gegen Bremen zu maximal einem Unentschieden kommt. Ein Punkt würde der TSG reichen, falls die Berliner verlieren und der SC Freiburg nicht bei Darmstadt 98 gewinnt.

Qualifikation zur Europa League: RB Leipzig, Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim können nicht mehr von einem Platz verdrängt werden, der zur Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb berechtigt. Sehr wahrscheinlich werden die drei Klubs jedoch in der kommenden Saison in der Champions League spielen.

Selbst bei günstigstem Verlauf kann sich der Tabellenfünfte Hertha BSC am Wochenende noch nicht sicher für die Europa League qualifizieren. Das gilt folgerichtig auch für alle anderen Kandidaten, die noch infrage kommen: SC Freiburg, Werder Bremen, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04 und sogar Bayer Leverkusen.

Abstieg: Der SV Darmstadt 98 steigt ab, wenn er gegen den SC Freiburg nicht gewinnt.

Definitiv retten können sich Werder Bremen, der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt. Den Bremern würde dazu ein Punkt gegen Hertha reichen, die Kölner und Frankfurter müssten gewinnen.

2. Bundesliga

Aufstieg: Der VfB Stuttgart hat als Tabellenführer drei Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger und damit die besten Chancen, aufzusteigen. Aber es ist im Aufstiegsrennen so eng, dass selbst ein weiterer Sieg der Schwaben beim 1. FC Nürnberg noch lange nicht die Rückkehr in die Bundesliga bedeuten würde.

Außer den Stuttgartern, Eintracht Braunschweig, Hannover 96 und dem 1. FC Union Berlin hat auch Dynamo Dresden noch Chancen. Sollten jedoch Braunschweig bei 1860 München und Hannover gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen, würden die Sachsen aus dem Rennen ausscheiden.

Fans des Karlsruher SC: "Aufgeben ist keine Option!"

Abstieg: Wenn der Karlsruher SC nicht gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnt, wird er in die 3. Liga absteigen. Ansonsten können im sehr engen Abstiegskampf noch keine Entscheidungen fallen.

3. Liga

Aufstieg: Der MSV Duisburg ist als souveräner Tabellenführer auf einem guten Weg in die 2. Liga, aber selbst bei günstigstem Verlauf wird er nach dem 35. Spieltag noch nicht aufgestiegen sein.

Abstieg: Nach dem - allerdings immer noch nicht rechtskräftigen - Abzug von neun Punkten steht der FSV Frankfurt als Absteiger fest.

Die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 wird den Hessen in die Regionalliga folgen, falls Sie bei eben jenen Frankfurtern verlieren sollte und Werder Bremen II bei der SG Sonnenhof Großaspach gewinnen.

