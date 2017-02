Köln lehnt Millionen-Offerte für Modeste ab

Er war wieder einmal der Matchwinner des 1. FC Köln: Beim 1:1 am Sonntag gegen den FC Schalke 04 rettete Anthony Modeste den Geißböcken nicht nur einen wichtigen Punkt im Kampf um Europa, er sorgte auch dafür, dass der FC seine Serie unbesiegter Heimspiele auf zehn ausbauen konnte.

Seine gute Form weckt aber auch Begehrlichkeiten. Wie der "Kicker" am Montag (20.02.2017) berichtete, ist ein chinesischer Klub offenbar bereit, für einen sofortigen Wechsel des Stürmers rund 40 Millionen Euro zu berappen. Ganz schön viel Geld für einen Verein, den trotz Rekordumsatzes im letzten Jahr immer noch knapp 20 Millionen Euro Schulden drücken.

Schmadtke: "Aktuell keine Schmerzgrenze"

Dennoch schließt Manager Jörg Schmadtke einen sofortigen Wechsel seines Top-Torjägers aus. " Unsere Haltung ist klar: Wir werden unsere sportliche Zielsetzung nicht aufgrund eines Transfers gefährden – auch wenn es um viel Geld geht ", sagte er dem Fachmagazin. Damit ist klar: Das Angebot ist echt und Modeste könnte wegen des in China erst am 28. Februar schließenden Transferfensters tatsächlich noch wechseln.

Doch aus dem Mega-Transfer wird nichts. " Das haben wir sowohl dem Klub als auch allen Beratern, die in dieser Angelegenheit aufgetaucht sind, auch so mitgeteilt ", erklärte der FC-Manager. Das gelte auch wenn die Chinesen ihr Angebot nachbessern würden: " Es gibt in dem Fall aktuell keine Schmerzgrenze ", so Schmadtke.

Kein Ersatz - kein Wechsel

Köln hatte erst im Sommer den Vertrag mit dem Stürmer bis 2021 ohne Ausstiegsklausel verlängert - und der Franzose zahlte das Vertrauen in Toren zurück: Mit 17 Treffern liegt der Kölner derzeit gleichauf mit Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang an der Spitze der Torjägerliste.

Die Entscheidung, Modeste nicht abzugeben ist aus sportlicher Sicht logisch. Schließlich ist das Transferfenster in Europa geschlossenen und ein Ersatz in den eigenen Reihen nicht in Sicht. Der zweitbeste Schütze der Kölner ist Yuya Osako – und der hat mit vier Saisontreffern ganze 13 Tore weniger geschossen als Modeste.

Der FC hat einem Modeste-Wechsel also erstmal einen Riegel vorgeschoben. Doch allein der Hinweis von Schmadtke, dass es " aktuell " keine Schmerzgrenze gebe, lässt einen spannenden Transfersommer vermuten. Denn es ist nicht auszuschließen, dass die Chinesen das Thema Modeste auf Wiedervorlage legen – Ausgang offen.

Stand: 20.02.2017, 10:14