Das Magazin "kicker" hatte bereits zuvor berichtet, Philipp sei am Montag für die finalen Verhandlungen aus dem EM -Trainingslager der deutschen U21 -Nationalmannschaft in Grassau abgereist. Als Ablösesumme stehen 15 bis 20 Millionen Euro im Raum.

Vierter BVB-Zugang

Der gebürtige Berliner, der seit Januar 2013 für den Sportclub Freiburg spielte, bestritt insgesamt 81 Erst- und Zweitligapartien für den SC. Dabei erzielte er 18 Tore und bereitete 17 vor. Er ist nach Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) und Dan-Axel Zagadou (Paris St. Germain) der vierte BVB-Zugang für die kommende Saison.

"50:50-Entscheidung"

Über das Interesse aus Dortmund an dem Angreifer war seit Tagen spekuliert worden. "Ich kann noch nicht genau sagen, ob ich mich selber schon so weit sehe, oder ob ich vielleicht noch ein Jahr bleibe", hatte Philipp noch am Samstag zu "Sky" gesagt. "Das ist eine 50:50-Entscheidung." Philipp hatte in der abgelaufenen Saison für den Aufsteiger in 25 Liga-Partien neun Tore erzielt und drei weitere vorbereitet.

Stand: 07.06.2017, 11:55