Antreiber im Mittelfeld

In den ersten beiden Saisonpartien musste Fabian zwar noch zuschauen, wie seine Konkurrenten Omar Mascarell und Szabolcs Huzti sich auf der "Zehn" versuchten. Dann aber schlug seine Stunde. In den jüngsten beiden Bundesligaspielen, in denen Fabian jeweils in der Startelf stand, wurde deutlich, welche Bedeutung der Spielmacher für sein Team haben kann. Fabian zeigte beim Heimsieg gegen Bayer 04 Leverkusen und beim Auswärtserfolg in Ingolstadt Leistungen, die ihm in Frankfurt noch vor kurzer Zeit wohl kaum jemand zugetraut hätte.

Mit 100 Ballaktionen und über 22 Kilometer Laufleistung war er der Antreiber im Mittelfeld, den nicht nur Kovac sich wünscht und den die Eintracht bereits in der vergangenen Krisensaison, in der der Klassenerhalt mit Ach und Krach erst in den Relegationsspielen gelang, gebraucht hätte. Seine Zweikampfstärke sowie seine Ideen mit dem Ball machen ihn unberechenbar und helfen der Mannschaft, nicht mehr so vorausschaubar zu agieren.

Fabian zahlt Vertrauen zurück

"Das ist der Marco den wir sehen wollen" , sagte der Trainer bereits nach der Partie in Leverkusen. Und auch Alexander Meier ist froh, einen kreativen Geist wie Fabian im Team zu wissen. "Ein super Junge mit überragenden Qualitäten" , sagt der Stürmer über seinen Kollegen. "Es tut uns gut, wenn Marco Lücken reißt." Mit zwei Torvorlagen und einem selbst erzielten Treffer hinterlegte Fabian zudem seine Möglichkeiten, Torgefahr auszustrahlen.

3,5 Millionen Euro haben die Eintracht-Verantwortlichen für Fabian gezahlt. Für die Frankfurter eine überaus große Investition. Der beste Freund des Leverkusener Angreifers Chicharito ( "Er ist wie ein Bruder für mich." ) zahlt das in ihn gesetzte Vertrauen mittlerweile an den Klub zurück. Darauf kann Kovac tatsächlich stolz sein.

Stand: 21.09.2016, 11:01