Mainz 05 - Gute Laune war gestern

Am 12. April feiert Martin Schmidt seinen 50. Geburtstag. Vier Tage zuvor tritt der FSV Mainz 05 beim SC Freiburg an, drei Tage danach gegen Hertha BSC. Die Bundesliga-Saison wird dann auf die Zielgerade biegen, und wie in den vergangenen Jahren werden sich die echten Dramen im Tabellenkeller abspielen.

Schon jetzt schafft es die Rangelei um Relegationsplatz 16 auf die Titelseite des Fachmagazins "Kicker". Bislang ist es dem aus kleinen Örtchen Naters im Schweizer Kanton Wallis stammenden Fußballlehrer erspart geblieben, diese Nervenschlacht mitzumachen.

Es gibt nur ein Stilmittel

Elfter und Sechster wurden die Rheinhessen unter der Schmidt-Regentschaft, womit fortgesetzt wurde, was jahrelang unter Thomas Tuchel gelang: sich in der Tabelle sportlich besser zu stellen, als die wirtschaftlichen Möglichkeiten eigentlich erlauben. Doch ausgerechnet, wenn jetzt am Wochenende der ewige Mainzer Macher Christian Heidel mit dem FC Schalke 04 (Sonntag 15.30 Uhr) zurückkehrt, sind die Zeiten unruhig geworden.

Heidel hatte einen ordentlich geführten und bestens aufgestellten Mittelklassevertreter übergeben, der inzwischen in einen gefährlichen Negativstrudel geraten ist. Weil die Mannschaft sich zu viele rätselhafte Aussetzer leistete; weil ihr zu oft die Spannung fehlte; weil ihr nur ein einziges Stilmittel, das schnelle Umschalten nach Balleroberung, an die Hand gegeben wurde.

"Dieses Jahr ist es kompliziert"

Trainer Martin Schmidt beim Spiel gegen den SV Darmstadt 98

Schmidt hat nach der Katastrophenleitung im Derby in Darmstadt (1:2) gefordert, seine Spieler müssten "Schalke anspringen, sich festklammern, festkrallen". Denn: "Wenn wir nicht 100 Prozent geben, können wir nicht punkten." Der Trainer erwartet noch "einen steten Kampf, dieses Jahr ist es in der Tabelle komplizierter". Gut möglich, dass 35 Punkte nicht zum Klassenerhalt reichen. Der kollektive Höhenflug der drei Nordklubs VfL Wolfsburg, Werder Bremen und Hamburger SV hat die Nullfünfer in akute Gefahr gebracht.

Aber nicht nur das sportliche Ansehen hat gelitten. Erst scheibchenweise kam in den vergangenen Wochen und Monaten heraus, dass Präsidenten-Unikum Harald Strutz viel fürstlicher entlohnt wurde, als alle das gedacht hatten. Der Umgang des leutseligen Bosses, in der bundesweiten Fußballszene bestens vernetzt, aber auf dem Mainzer Fastnachtsumzug mit einem Satirewagen verspottet, mit den Enthüllungen über seine recht üppigen Entschädigungen geriet alles andere als souverän.

Vor zwei Wochen erklärte der 66-Jährige recht widerwillig („im Interesse meiner Familie und im Interesse des Vereins“) nicht wieder für die Wahl zum Vorstandsvorsitzenden zu kandieren. Nach Darmstadt fuhr er trotzdem, saß auf der Tribüne, ging in den Presseraum – und lehnte sich schweigend an die Betonwand.

Die Zuschauerzahlen sinken

Es gibt einiges, über das nur ungern geredet wird: etwa den sinkenden Zuschauerzuspruch. Bei 28.200 Besuchern liegt bisher der Schnitt, was bei der überschaubaren Größe für die rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt (210.000 Einwohner) ordentlich klingt. Gleichwohl zeigt sich ein Abwärtstrend: Es sind fast 1600 Fans pro Spiel weniger als in der Vorsaison, noch schlechter war die Resonanz bei den drei Heimspielen in der Europa League. Die 34.000 Plätze der Arena am Europakreisel sind nur belegt, wenn die Großen (oder der Nachbar Eintracht Frankfurt) kommen.

Auch vor diesem Hintergrund ist mutig, dass sich der Vorstand rigoros gegen Teile der eigenen Fanszene stellt, weil vergangenen Samstag am Böllenfalltor massiv Pyrotechnik, Böller und Raketen gezündet wurden. Der Mainzer Ultra-Szene werden keine Karten mehr für Auswärtsspiele zur Verfügung, heißt es. "Wir lassen uns nicht auf der Nase herumtanzen" , so der Mainzer Vizepräsident Jürgen Doetz.

Doch der harte Kern aus dem Q-Block, der bei Heimspielen die Stimmung steuert, hat auf das aus ihrer Sicht "Wahlkampfgetöse" genannte Vorgehen auf seine Art reagiert. "Jetzt heißt es für alle, den Arsch hoch zu bekommen und mit Sack und Pack nach Ingolstadt zu fahren." Botschaft der Ultras: Wir kommen auch ohne euch an Tickets. Zudem schreibt der Q-Block noch auf seine gleichnamige Homepage: "Das Motto muss jetzt sein 'Kämpfen statt Spalten'!" Eines steht fest: Es bleibt spannend beim einstigen Gute-Laune-Klub. Auf vielen Ebenen.

Stand: 17.03.2017, 11:46