Maik Walpurgis neuer Coach beim FC Ingolstadt

Walpurgis war bis 2015 Trainer des VfL Osnabrück. Der 43-Jährige erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2018, das gab der Verein am Samstag (12.11.) bekannt.

Katastrophen-Start

Der FCI hatte sich am vergangenen Sonntag nach nur viermonatiger Zusammenarbeit von Kauczinski getrennt. Die Mannschaft befindet sich nach acht Niederlagen und zwei Unentschieden aus den ersten zehn Saisonspielen nach dem so guten ersten Bundesligajahr in akuter Abstiegsgefahr.

"Die Bundesliga ist für mich immer das große Ziel gewesen. Heute ist daher ein besonderer Tag für mich. Ich brenne für diese Herausforderung und bin absolut überzeugt davon, dass wir es schaffen können, am Ende der Saison den Klassenerhalt zu feiern" , sagte Walpurgis, der am Samstagmittag vorgestellt wird.

"Mann mit viel Ehrgeiz und Vision"

Harald Gärtner, Geschäftsführer Sport und Kommunikation, betonte: "Wir spielen unser zweites Jahr in der Fußball-Bundesliga, auch dank vieler junger und hungriger Trainer und Spieler mit Potenzial und dem Willen, dorthin zu kommen. Wir haben uns nun auch auf der Trainerposition für einen Mann mit viel Ehrgeiz und Vision entschieden, der alle Gremien in den Gesprächen auf ganzer Linie überzeugt hat."

Sportdirektor Thomas Linke meinte: "Maik Walpurgis ist ein sehr ehrgeiziger Trainer und bringt eine klare Spielphilosophie mit, die uns überzeugt hat." Walpurgis bringt Ovid Hajou (33) als Co-Trainer mit. Michael Henke (59, seit 2012 für den FCI tätig), der das Vormittagstraining am Samstag in der Rolle des Interimstrainers leiten wird, bleibt dem Trainerteam als Assistent erhalten.

