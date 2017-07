Bayer-Coach Herrlich sieht "Leistungsgefälle im Team"

" Auch wenn Sandhausen in der Saisonvorbereitung wesentlich weiter ist, wollten wir gewinnen. Das haben wir leider nicht geschafft ", meinte der neue Bayer-Coach Heiko Herrlich nach der 2:3-Pleite beim Zweitligisten am Sonntag (23.07.2017). Zwar musste er auf insgesamt zwölf seiner Profis verzichten, darunter einige Nationalspieler, die aufgrund der Sommerturniere verlängerten Urlaub bekommen hatten.

Herrlich sieht Leistungsgefälle im Team

Das Fehlen der Spieler aber wollte Herrlich aber nicht als Entschuldigung gelten lassen. " Ich unterscheide immer zwischen Ergebnis und Leistung. Das Ergebnis ist schlecht, ohne Frage. Bei der Leistung aber muss man differenzieren, da habe ich innerhalb der Mannschaft ein Gefälle gesehen ", konstatierte Herrlich.

Sven Bender fightet mit gebrochener Nase

Einige Spieler nahm er von dieser Kritik ausdrücklich aus. " Ein Sven Bender hat sich heute zum Beispiel nach zehn Minuten die Nase gebrochen und trotzdem bis zum Ende versucht zu fighten. Dieses Gefühl hatte ich leider nicht von jedem Spieler. Daran werden wir auch in den nächsten Tagen arbeiten ", erklärte der frühere Bundesliga-Torjäger vor der Abreise ins Trainingslager ins österreichische Zell am See.

Bayer-Tross ins Trainingslager aufgebrochen

Dorthin brach die Mannschaft direkt nach dem Spiel auf. Dort wird sie sich eine Woche lang intensiv vorbereiten – dann auch mit den noch fehlenden Nationalspielern, die zur Mannschaft stoßen werden. Bernd Leno, Julian Brandt, Benny Henrichs und Charles Aránguiz sind die letzten Profis, die spätestens Dienstagmorgen zum Bayer-Tross zustoßen werden.

Test gegen Antalyaspor am Donnerstag