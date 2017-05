Beziehungskrise beim BVB sorgt für Spekulationen

Es ist die Zeit der Spekulationen, der Dementis, des öffentlichen Schweigens, der Allgemeinplätze. Es ist die Zeit, in der die laufende Saison zuende geht und die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt werden. Im Zentrum der aktuellen Diskussionen darüber, wer in der kommenden Saison wo arbeiten wird, steht Borussia Dortmund.

Angebot aus Leverkusen?

Dort ist das Verhältnis zwischen Trainer Thomas Tuchel und den Klubverantwortlichen - allen voran Vorstandschef Hans-Joachim Watzke - offensichtlich zerrüttet. Deswegen darf es als unwahrscheinlich gelten, dass Tuchel auch in der kommenden Saison den BVB -Kader anleiten wird. Bleibt die Frage: Wer übernimmt den Trainerjob in Dortmund und was macht Tuchel stattdessen?

Teil eins der Frage beantwortete bereits am Dienstag (16.05.17) die Bild-Zeitung mit der ihr eigenen Überzeugung. Der BVB , verlautbarte Bild, sei schon weitgehen einig mit Lucien Favre über ein Engagement. Auf den zweiten Teil der Frage will die Rheinische Post nun eine Antwort gefunden haben. Sie berichtet, dass Tuchel ein Angebot von Bayer 04 Leverkusen vorliegen hat. Tuchels Berater Olaf Meinking dementierte jedoch umgehend. "Das ist kein Thema. Thomas Tuchel hat einen Vertrag für die nächste Saison beim BVB" , erklärte er. Eine solche Offerte habe es nicht gegeben.

Alle dementieren alles

Fest steht aber, dass Leverkusen nach der verkorksten Saison vor einem umfassenden Umbruch steht. Dass man nicht weiter mit Trainer Tayfun Korkut zusammenarbeiten wird, haben die Verantwortlichen bereits am vergangenen Wochenende kundgetan, nachdem der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht war. Bayer gilt trotz Tabellenplatz zwölf nach wie vor als Spitzenklub. Für Tuchel könnte die Aufgabe, die gut besetzte Mannschaft wieder in die Spur zu bringen, durchaus reizvoll sein. Die Offerte des Werksklubs soll laut RP über den ehemaligen Leverkusener Manager Reiner Calmund unterbreitetet worden sein, was dieser aber bestreitet. "Da ist nichts dran" , sagte Calmund.

Auch auf der Managment-Ebene wird es bei Bayer wohl Veränderungen geben. Die Rheinische Post will auch erfahren haben, dass Robert Schäfer, derzeit Vorstandsvorsitzender beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, einen Posten in Leverkusen bekommen wird. Auch hier folgte das Dementi postwendend. "Es gibt keinerlei Kontakt zu Bayer Leverkusen, und ich werde in der nächsten Saison weiter der Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf sein" , wurde Schäfer in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

BVB schweigt zu Favre

In Dortmund will man die Spekulationen über die künftige Besetzung der Trainerbank nicht einmal mehr dementieren. Ruhe halten bis zum Pokalfinale, lautet die Devise beim BVB . Favre hat eine bevorstehende Einigung mit den Dortmundern aber auch nicht als falsch abgetan. Der Schweizer, zuvor schon bei Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga aktiv, erklärte lediglich: "Ich möchte darüber nicht reden." An anderer Stelle hat er die Bundesliga als "attraktiv" bezeichnet. Ein Allgemeinplatz, der kaum Rückschlüsse zulässt.

Favre trainiert zur Zeit noch den französischen Erstligisten OGC Nizza. Sein Vertrag dort gilt bis Juni 2019. OGC -Präsident Jena-Pierre Rivere betonte, der BVB habe Nizza noch nicht kontaktiert. "Dortmund hat das Recht, an eine Verpflichtung Favres zu denken. Er hat aber nie den Wunsch geäußert, uns zu verlassen" , ergänzte OGC -Generaldirektor Julien Fournier.

Gespräche nach dem Pokalfinale

Völlig unbeachtet bleibt bei alledem jedoch die Frage, ob eine Verpflichtung Favres für den BVB überhaupt Sinn ergäbe. Der 59-Jährige gilt ebenfalls als schwieriger Charakter, der nüchtern und analytisch an den Job herangeht. Die emotionale Seite, in Dortmund durchaus ein wichtiger Teil des Ganzen, bedient er nicht gerne.

Entscheidungen sind vor dem Endspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt am 27. Mai in Berlin nicht zu erwarten. Nach dem Pokalfinale werde es eine "ergebnisoffene" Gesprächsrunde mit der Vereinsführung von Borussia Dortmund geben. Dies sei zwischen den Beteiligten so verabredet, erklärte Tuchel-Berater Meinking. "Da gibt es sicherlich Redebedarf" . Bis dahin darf weiter spekuliert, dementiert und geschwiegen werden.

Stand: 17.05.2017, 12:00