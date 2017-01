Geladene Stimmung in Leverkusen

Zum Rüstzeug eines Bundesliga-Managers gehört es offenbar auch, dass man sich mit den Brandschutzklassen nach dem Deutschen Institut für Normung (DIN) auskennt. Zum Beispiel mit der Norm B 1, laut DIN das Kürzel für schwer entflammbare Materialien. Damit begründete Meinolf Sprink, im Vorstand von Bayer Leverkusen für die Abteilung Fans und Soziales zuständig, vor kurzem das Verbot einer geplanten Choreographie der Bayer-Ultras. Der Stoff für ein Riesen-Banner, das die Fans vor dem Hertha-Spiel ausrollen wollten, entspreche nicht der geforderten Norm B 1, so Sprink.

Die Stadt hatte der Ultra-Vereinigung "Farbenstadtinferno" die Stadion-Choreo für das Spiel gegen Hertha BSC untersagt - und damit den Unmut in der Leverkusener Ultraszene geschürt. Schon beim Heimspiel gegen Hertha verweigerte der harte Kern der Fans aus Leverkusens Nordkurve aus Protest die Unterstützung. Beim Bundesliga-Topspiel am vergangenen Samstag (28.01.2017) gegen Mönchengladbach wurden in Leverkusens Fanblock kurz vor dem Anpfiff bengalische Feuer, Leuchtraketen und Knallkörper gezündet. Nach Informationen des Express soll dabei ein verbotener Knallkörper sogar von außen ferngesteuert per Drohne und Fallschirm im Stadion abgesetzt worden sein. Infolge des "Pyro-Wahnsinns" (Express) wurde ein Kameramann der Deutschen Fußball-Liga durch einen Böller, der in unmittelbarer Nähe seines Fußes explodiert war, verletzt. Eine Ordnerin erlitt ein Knalltrauma.

Bayer 04 erwartet Strafen, womöglich sogar Teilausschluss

Wegen der Vorkommnisse ermittelt nun die Kölner Polizei. " Es sind Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gestellt worden ", sagte ein Polizeisprecher am Montag (30.01.2017). Der Kameramann und die langjährige Bayer-Ordnerin, die bei den Ausschreitungen verletzt worden waren, hätten ebenfalls Anzeige erstattet. Die Polizei wertet nun Videoaufnahmen aus, um die Täter aus dem Stadion zu identifizieren.

Der Verein Bayer 04 stellt sich auf eine Bestrafung durch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein. Sollte es die in solchen Fällen übliche Geldstrafe für den Klub geben, könnten die Verursacher in Regress genommen werden. Zudem droht den Leverkusenern ein Teil-Ausschluss von Zuschauern. Die Ermittlungen laufen bereits, bestätigte Bayer-Vorstandsmitglied Sprink und schloss zudem nicht aus, dass noch Anzeige erstattet werde. Man werde anhand von Videoaufnahmen und Fernsehbildern versuchen die Identität der Täter zu ermitteln, kündigte Sprink gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger an.

"So etwas darf nicht passieren" , sagte Sportchef Rudi Völler. "Wir haben alle gesehen, wie gefährlich sowas ist. Es hätte auch ganz böse ausgehen können, das muss uns allen eine Lehre sein." Leverkusens Offizielle zeigten sich entschlossen, gegen die Zündler im eigenen Stadion vorzugehen - zumal der Verein im Streit um das Farbenstadtinferno-Banner sogar einen Brandschutztest mit einem Sachverständigen bezahlt hatte, der schließlich sein Veto für den Einsatz im Stadion einlegte. "Wir als Klub haben versucht zu helfen. Aber wenn die Stadt sagt, es ist nicht erlaubt, können wir es ja nicht erlauben" , verteidigte sich Völler in der Bild am Sonntag.

Völler: "Schlechter geht es nicht"

Wenig Verständnis gab es zudem vom Rest der Zuschauer in der BayArena, die das Feuerwerk aus der Nordkurve mit Pfiffen und "Ultras raus" -Rufen quittierten. Die Stimmung in Leverkusen blieb auch nach dem Abpfiff geladen, Grund war diesmal allerdings die Leistung der Werkself, die gegen Mönchengladbach in der zweiten Hälfte eine scheinbar überlegene 2:0-Führung verspielte und sich dafür auch von der sportlichen Leitung deutliche Worte gefallen lassen musste: "Wir haben schlecht verteidigt. Leichtsinnig, ohne Körperkontakt zum Gegner, schlechter geht es nicht" , sagte Sportchef Völler.

Bei vielen Fans ist die Geduld angesichts der schwankenden Leistungen des Teams langsam überstrapaziert. Die fehlende Konstanz und Anfälligkeit der Leverkusener zieht sich wie ein roter Faden durch die Amtszeit von Roger Schmidt. Von dem Ziel, um den Titel mitzuspielen, wie es Schmidt zu Beginn noch forsch ausgegeben hatte, redet in Leverkusen längst niemand mehr.

Florida-Euphorie schon verflogen?

Bislang wurde die Basis mit dem regelmäßigen Einzug in die Champions League ruhiggestellt. Doch dies wird zunehmend als Stillstand wahrgenommen, zumal der Rückstand auf die Champions-League-Plätze nach der Pleite gegen Gladbach auf sieben Punkte angewachsen ist.

Sicherlich ist eine Niederlage gegen entschlossene Gladbacher, die vor Weihnachten auch noch in der Champions League spielten, kein Weltuntergang. Aber die Art und Weise gibt Anlass zur neuerlichen Sorge, waren die Leverkusener doch nach dem Winter-Trainingslager in Florida mit viel Euphorie in die zweite Saisonhälfte gestartet und wollten neue Geschlossenheit demonstrieren. Das verdaddelte Spiel gegen Gladbach wirkt gleich wieder wie ein schwerer Rückfall zum vertrauten Schlendrian. "Wir werden dran arbeiten" , sagte Coach Schmidt und versprach: "Am Freitag gegen Hamburg werden wir es besser machen."

Stand: 30.01.2017, 14:30