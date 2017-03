Tayfun Korkut neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

Der 42 Jahre alte Korkut bekommt beim aktuellen Tabellenzehnten einen Vertrag bis Saisonende. Er war zuletzt bis zu seinem Rücktritt am 27. Dezember 2016 beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und davor beim Erstligisten Hannover 96 tätig. "Wir waren zu dem Entschluss gekommen, dass wir neue Impulse brauchen" , erklärte Bayer 04-Geschäftsführer Michael Schade. Korkut bringt seinen etatmäßigen Co-Trainer Xaver Zembrod mit nach Leverkusen.

"Mir ist die Trennung von Roger Schmidt sehr schwer gefallen, denn ich bin überzeugt davon, dass er ein sehr guter Trainer ist. Ich habe gehofft, dass wir das zumindest bis Saisonende zu Ende bringen können" , erklärte Sportchef Rudi Völler. Drei Pflichtspielniederlagen in Serie mit insgesamt zwölf Gegentoren waren letztlich der Knackpunkt einer Saison, die wettbewerbsübergreifend bisher absolut nicht den gehobenen Ansprüchen unterm Bayer-Kreuz genügt. Mit Schmidt verlassen auch Kommunikationsangestellter Jörn Wolf und Co-Trainer Markus Krösche den Verein.

"Korkut - ein Trainer mit guten Ideen"

"Mit Tayfun Korkut holen wir einen Trainer, der gute Ideen hat, wie er Fußball spielen lassen möchte", erklärte Völler. "Ich hoffe, dass wir mit Korkut in den nächsten Spielen eine etwas bessere Balance in die Mannschaft bekommen" , so Völler.

Tayfun Korkut - im übrigen ein guter Freund von Roger Schmidt - erklärte: "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe mit dieser Mannschaft, in der jede Menge Potenzial steckt. Wir wollen in den kommenden Wochen neue Impulse setzen und versuchen, Bayers Ziele noch zu erreichen." Auf den befristeten Vertrag bis Saisonende angesprochen, antwortete Korkut: "Es ist alles ganz klar bis Saisonende abgesprochen. Was danach passiert, werden wir dann sehen. Das ist überhaupt kein Problem für mich." Völler ergänzte: "Das ist eine Chance für Korkut und auch für den verein. Wenn's gut läuft, kommt sicherlich auch ein längeres Engagement in Frage."

Ziel Europa League

Völler erklärte, dass der Klub nun das Ziel verfolgt, bis Saisonende noch die Plätze zu erreichen, die einen Platz in der Europa League bedeuten. "Da werden wir alle Kraft hineinlegen" , so Völler.

Stand: 06.03.2017, 13:29