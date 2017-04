Frust und Fassungslosigkeit in Leverkusen

200 Fans von Bayer Leverkusen wollten nach der Schmach gegen Schalke 04 nicht einfach nach Hause gehen. Sie machten ihrem Ärger über das, was sie zuvor 90 Minuten auf dem Rasen gesehen hatten, ordentlich Luft und versperrten den Leverkusener Spielern per Sitz-Blockade den Weg aus dem Stadion. Ömer Toprak, der verletzte Abwehrchef, sah sich in der Verantwortung und humpelte auf Krücken zu den Anhängern, um mit ihnen zu diskutieren und die gefährliche Lage zu analysieren.

Kießling: "Lage ist bedrohlich"

Nach der dritten Niederlage aus den letzten vier Spielen und nur 36 Punkten auf der Habenseite stecken die Leverkusener, eigentlich Europacup-Stammgast und auch vor der Saison hoch gehandelt, tief im Abstiegsschlamassel. Die Mannschaft hatte gegen Schalke eine hilflose Vorstellung gezeigt und die höchste Heimniederlage seit 33 Jahren kassiert.

Stürmer Stefan Kießling, dem zumindest das Ehrentor gelang, zweifelte sogar öffentlich an der Mentalität und am Teamgeist. "Wir haben bisher noch nicht gezeigt, dass wir dem Druck standhalten können", sagte der 33-Jährige: "Wir haben noch drei Spiele Zeit, und ich bin gespannt, ob da jeder mitzieht." Die Situation sei "bedrohlich". Wie die Wende nun noch gelingen soll, diese Erklärung blieben sowohl Kießling als auch alle anderen Beteiligten schuldig.

Jobgarantie für Korkut

Völler verlässt den Innenraum.

Trainer Tayfun Korkut erhielt von Sportchef Rudi Völler eine "absolute" Jobgarantie bis zum Saisonende. Was verwunderte, weil der 42-Jährige mit sechs Punkten aus acht Spielen nicht nur eine abstiegsreife Bilanz hat, sondern die Spieler ganz augenscheinlich nicht erreicht. Seine Brandrede am Donnerstag verhallte ungehört, seine taktisch plötzlich positive Ausrichtung fiel nach dem frühen 0:1 wie ein Kartenhaus zusammen.

Auf der Pressekonferenz verwirrte Korkut schließlich mit einer Analyse, die ähnlich konfus wirkte wie das Spiel seiner Mannschaft. Zwar betonte er, "nichts schönreden" zu wollen, tat letztlich aber genau das. Sein Team sei "so, wie wir uns das vorgestellt hatten" ins Spiel gekommen, sei dann nach "brutalem Spielverlauf" eben verunsichert gewesen. Nach dem Schalker Tor zum 0:4 durch Burgstaller (50.) hatten bereits mehrere tausend Bayer-Fans die Arena verlassen.

Völler fordert noch drei Punkte

Die Frage, ob es nicht fahrlässig ist, mit dem erfolglosen Trainer weiterzuarbeiten, stellt sich zwangsläufig. Völler will es aber mit Korkut durchziehen. Weitere Lösungsansätze blieb der Sportchef schuldig. "Ich weiß, das sind immer dieselben Durchhalteparolen", sagte er fast entschuldigend: Man müsse jetzt "Flagge zeigen" und dürfe sich "nicht kaputtreden lassen".

Nach der Saison sei eine vernünftige Analyse vonnöten, erklärte Sportchef Völler, der sich nach Spielende mit leerem Blick mit Geschäftsführer Michael Schade austauschte. Nun geht es erst einmal ums blanke Überleben. "Wir haben noch Vorsprung, aber es wird knapp", sagte der Völler: "Wir müssen jetzt noch drei Punkte holen." In der Verfassung vom Freitag wird aber selbst das schwierig.

mick/red/dpa | Stand: 29.04.2017, 11:37