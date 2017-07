Bei Bayer 04 liegt noch Veränderung in der Luft

Am Wochenanfang sind die Spieler von Bayer 04 Leverkusen trotz Vorbereitungsbeginn noch nicht auf dem Trainingsplatz zu sehen. In der Vereins-eigenen "Werkstatt", einem hoch modernen Trainingszentrum, das sich ganz oben in den Räumlichkeiten der Leverkusener Arena befindet, werden zunächst einmal alle Leistungstest umgesetzt, um die Trainingssteuerung in den nächsten Wochen optimal gestalten zu können. Eine erste Gelegenheit für den neuen Coach Heiko Herrlich die meisten seiner Spieler genauer unter die Lupe zu nehmen.

Bei diesen Tests, die genaue Auskünfte über Gesundheit und Fitness-Grad der einzelnen Profis geben, waren die Confed-Cup-Teilnehmer Bernd Leno, Benjamin Henrichs, Julian Brandt, Charles Aranguiz und Chicharito sowie U-21-Europameister Dominik Kohr naturgemäß noch nicht dabei. Spätestens zum Trainingslager in Zell am See sollen diese aber wieder Teil des Teams sein. Oder womöglich doch nicht alle?

Mehrere Wechsel sind noch möglich

Schließlich sind die Personalplanungen der Werkself noch lange nicht abgeschlossen. Hakan Calhanoglu wurde am Montag (03.7.2017) zum AC Mailand transferiert. Auch Mittelfeldspieler Kevin Kampl hat ein Angebot vom chinesischen Klub Beijing Guoan vorliegen, wo der Mentor Kampls, Trainer Roger Schmidt, neuer Coach ist.

Und auch bei den Offensivspielern Karim Bellarabi und Chicharito ist noch nicht eindeutig klar, ob sie in der anstehenden Saison für die Werkself auflaufen werden. An Interessenten für die Bayer-Profis dürfte es jedenfalls nicht mangeln. "Es wird hier keinen Ausverkauf geben" , sagt Jonas Boldt.

Champions League ist das Ziel

Der Bayer 04-Manager hat sich für die anstehende Spielzeit schließlich hohe Ziele gesteckt. "Wir wissen, dass wir wirtschaftlich gut aufgestellt sind, aber nicht unter den ersten Vier in der Bundesliga stehen" , so Boldt: "Ich will aber vermeiden zu sagen: Leverkusen muss in die Champions League und wenn nicht, ist alles Mist. Wir sind im Verein so aufgestellt, um überzuperformen."

Boldts Schlussfolgerung ist deshalb eindeutig. "Unter die ersten Vier zu kommen, muss das Ziel eines jeden in Leverkusen sein. Dieses Signal wollen wir geben. Und wenn es am Ende der 5. Platz wird, weil die anderen auch ihre Ressourcen ausgeschöpft haben, dann ist es halt so" , sagt der 35-Jährige.

Genau hinschauen

Und doch will sich der Leverkusener Kaderplaner in den Personalfragen (noch) nicht endgültig festlegen. "Wer weiß, wenn alle vier bis fünf Spieler so viel Geld in die Kasse spülen, dann muss man nochmal überlegen. Das kann ja auch eine Chance sein" , sagt Boldt. Es liegt also noch Veränderung in der Leverkusener Luft.

Der Druck auf die Verantwortlichen um Sportdirektor Rudi Völler und auf die Mannschaft ist hoch. Noch so eine Spielzeit, in der kurz vor Saisonende sogar der direkte Abstieg drohte, wollen die Verantwortlichen nicht nochmal erleben.

"Die Hierarchie hat in der letzten Saison ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gestimmt" , sagt Boldt. Diesem Problem wollen sie so gut es geht vorbeugen und deshalb werden sie in den nächsten Tagen und Wochen ganz genau bei den Spielern hinschauen. Und deshalb womöglich noch einige Ver- und Einkäufe tätigen.

Stand: 04.07.2017, 11:12