4. Spieltag

Drei Spiele, nur ein mühsamer Sieg gegen den HSV, in der Champions League nur Unentschieden daheim gegen ZSKA Moskau - es läuft noch nicht so richtig für Bayer Leverkusen in dieser Saison. "Ich habe gesehen, dass unsere Mannschaft sehr viel zu bieten hat. Es fehlen nur Kleinigkeiten", sagte ein ernüchterter Roger Schmidt nach der jüngsten Niederlage in Frankfurt.

Kohr fällt mehrere Wochen aus

Beim Gegner aus Augsburg stehen sie noch immer unter dem Einfluss des ebenso brutalen wie überflüssigen Fouls an Mittelfeldmann Dominik Kohr bei der Heimniederlage gegen Mainz. Zwar erlitt der 22-Jährige keine Knochenbrüche, aber aufgrund eies schweres Weichteiltrauma mit tiefer, offener Wunde am freiliegendem Unterschenkelknochen fällt er trotzdem wochenlang aus.

Leverkusen kein gutes Pflaster für die Schwaben

Übrigens: Ein richtig gutes Pflaster war die BayArena bislang nicht für die Schwaben. Den bislang einzigen Punkt in Leverkusen verdankt die Elf von Dirk Schuster dem Leverkusener Torwart Bernd Leno. Der Nationaltorwart senste beim 1:1 am 4. Oktober 2015 einen Rückpass ins eigene Netz.

Mögliche Aufstellungen:

Leverkusen: Leno - Jedvaj, Dragovic, Toprak, Wendell - Bender, Aranguiz - Kampl, Brandt - Chicharito, Volland.

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kacar, Baier - Bobadilla, Koo, Ji - Finnbogason.

Schiedsrichter: Dr. Jochen Drees (Münster-Sarmsheim).

Stand: 20.09.2016, 11:42