Leverkusen muss Blick nach unten richten

Nach vier Champions-League-Teilnahmen in Serie hat Bayer Leverkusen mit der 1:2 (0:1)-Niederlage beim SC Freiburg wohl die letzte Chance auf einen Europapokalplatz verspielt. Leverkusen fehlen nun schon acht Zähler auf die internationalen Plätze.

Stattdessen ist der Klub endgültig im Abstiegskampf angekommen - auf den Relegationsplatz und den FC Augsburg sind es weiter nur vier Punkte Vorsprung. Dabei spielte die Konkurrenz für Bayer: Die hinter Leverkusen platzierten Konkurrenten VfL Wolfsburg, Hamburger SV , FC Augsburg und FC Ingolstadt verloren ihre Spiele, nur der nun punktgleiche 1. FSV Mainz 05 punktete bei Bayern München.

Völler: "Nach oben gucken verboten"

"Wir gucken gar nicht mehr nach oben, das ist definitiv verboten" , sagt Bayer-Sportdirektor Rudi Völler. "Es ist eine verfluchte Saison. Wir müssen sehen, dass wir ganz schnell drei Punkte einfahren, um die Distanz nach unten zu halten. Es geht um alles."

Gegen Freiburg verschlief Leverkusen beinahe die gesamte erste Halbzeit. "Zu Beginn des Spiels waren wir viel zu passiv" , ärgerte sich Völler. Vor allem in der Defensive offenbarten die Rheinländer immer wieder Schwächen. Doch auch in der Offensive lief wenig zusammen. Hoffnungsträger Chicharito, der nach Muskelbeschwerden und vier verpassten Spielen ins Team zurückgekehrt war, blieb über weite Strecken blass.

Volland macht Hoffnung- und mahnt

Wenn es gefährlich wurde, war meist Kevin Volland beteiligt, der neben Bayer-Keeper Bernd Leno bester Leverkusener war. Volland traf per Elfmeter zum Ausgleich, der 24-Jährige war zuvor selbst gefoult worden. Wenig später scheiterte er mit einem Distanzschuss am Pfosten.

Volland fand nach dem Spiel klare Worte: "Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen, keinen Zweikampf gewonnen und auch nicht gut nach vorne gespielt. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel in der Hand und machen das 1:1. Dann sind wir wieder kopflos. Jeder muss sich an die eigene Nase fassen und versuchen, für die Mannschaft das kämpferisch Beste zu geben. Wenn wir nur schön spielen wollen, dann reicht das nicht."

Korkut kritisiert mangelnde Konstanz

"Wir haben in den letzten Wochen immer wieder in den letzten Minuten die Punkte hergegeben. Das ist eine bittere Niederlage" , sagte ein frustrierter Trainer Tayfun Korkut. Korkut war als Nachfolger des gescheiterten Roger Schmidt Anfang März geholt worden, in sieben Bundesligaspielen holte dieser mit der total verunsicherten Mannschaft ganze sechs Punkte.

Zumindest ist der Klub finanziell nicht zwingend auf den Europapokal angewiesen: "Wir haben in den letzten Jahren durch die Champions League gut eingenommen. Mit einem Jahr ohne Europapokal geht das Leben in Leverkusen trotzdem weiter" , so Völler.

Abgänge zu befürchten

Das schon, aber das Gesicht der Mannschaft dürfte sich in diesem Fall doch verändern. Völler selbst hat stets darauf hingewiesen, dass der Kader zurzeit auf die Dreifachbelastung Bundesliga, DFB-Pokal und Europacup ausgerichtet ist. Das heißt, einige Spieler mehr als vorgesehen dürften den Verein verlassen. Innenverteidiger Ömer Toprak (zu Borussia Dortmund) steht bereits als Abgang fest, andere Bayer-Stars sind heiß umworben.

Stand: 24.04.2017, 11:00