Leon Bailey bringt Leverkusen auf Kurs

Hohe Erwartungen in Leverkusen

In Leverkusen steht der 20-Jährige seit der letzten Winterpause unter Vertrag. Den Neuzugang ließ sich Bayer nach Medieninformationen gut zwölf Millionen Euro kosten, die an den belgischen Erstligisten KRC Genk überwiesen wurden. In Belgien war der damals 19-Jährige als Entdeckung der Hinrunde gefeiert worden - die Erwartungshaltung in Leverkusen war also entsprechend hoch.

Schlagzeilen abseits des Platzes

Unter Roger Schmidt und Tayfun Korkut konnte Bailey diese Erwartungen nicht erfüllen. Im Gegenteil: Statt mit Tempodribblings machte der junge Mann abseits des Platzes Schlagzeilen. In einem Snapchat-Video verhöhnte Bailey den belgischen Boxer Atif Tanriseven, der ihm daraufhin auf offener Straße Prügel androhte - live übertragen auf Facebook.