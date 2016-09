RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Vor 42.558 Zuschauern in Leipzig hatte Timo Werner Leipzig bereits in der sechsten Minute in Führung gebracht. Fabian Johnson gelang in der 84. Minute aber noch der verdiente Ausgleich für die Gladbacher.

"Wir waren nah dran am Sieg, auch zeitlich" , sagte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl. Einen Vorwurf wolle der RB -Coach seinem Team aber nicht machen. "Mit dem 1:1 gegen einen Champions-League-Teilnehmer können wir gut leben." Auch die Gäste waren mit dem Punkt zufrieden. "Das frühe Gegentor hat uns nicht in die Karten gespielt" , meinte André Hahn. "Aber wir haben gezeigt, dass wir kämpfen können."

Furioser Leipziger Start

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte bereits vor dem ersten Pflichtspiel beider Teams gegeneinander gewarnt: "Leipzig ist ein Aufsteiger, der sofort oben angreifen kann. RB hat das Potenzial, wie Phoenix aus der Asche zu kommen." Den 19-minütigen Schweige-Protest seiner rund 5.000 mitgereisten Fans gegen die fortschreitende Kommerzialisierung nannte er "legitim".

Der beste Liga-Debütant seit 25 Jahren begann furios: Nach dem ersten richtigen Angriff zog Werner aus Nahdistanz nach einer Flanke von Yussuf Poulsen ab. Zuvor hatten sich die beiden Gladbacher Innenverteidiger Jannik Vestergaard und Andreas Christensen ein grobes Missverständnis geleistet. Es war das erste Leipziger Saisontor in der ersten Hälfte, zuvor waren alle sieben Treffer in Halbzeit zwei erzielt worden. Für Werner war es bereits Saisontor Nummer drei.

Gladbach erholte sich erst nach einer guten halben Stunde vom Anfangsschock. Die erste Großchance vergab Fabian Johnson (28.) freistehend, als er den Ball an die Lattenoberkante hämmerte. Eberl, der am Mittwoch seinen 43. Geburtstag feierte, verfolgte den Auftritt seiner Borussen mit finsterer Miene. Auf der Gegenseite schoss Marcel Hallstenberg (40.) einen Volleyschuss per Aufsetzer über das Gäste-Gehäuse.

Gladbach nach der Pause mit mehr Schwung

Nach der Pause kam Gladbach mit etwas mehr Schwung aus der Kabine, aber die Sachsen waren immer einen Tick schneller, aggressiver gegen den Ball und drangvoller nach vorn. Doch in der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich und wurden durch Johnson belohnt. Im Gegenzug hätten die Gastgeber aber fast doch noch den Sieg perfekt gemacht. Oliver Burke scheiterte aber am Starken Yann Sommer.