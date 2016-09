4. Spieltag

Leipzig ist das neue Frankfurt - zumindest fast: Mit sieben Punkten nach drei Runden sind die Sachsen der erfolgreichste Aufsteiger seit 2012, als die Eintracht mit drei Siegen in die Saison gestartet war. Am Ende standen die Hessen auf Rang sechs - eine Ergebnis, mit dem sicher auch RB leben könnte.

Premiere im Profi-Fußball

Im deutschen Profifußball haben die Leipziger noch nie gegen Mönchengladbach gespielt - Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl weiß aber, wie er Gladbach ärgern kann. In der letzten Saison tat er das mit Ingolstadt beim 0:0 im Borussiapark und mit einem 1:0-Heimsieg. Und im heimischen Zentralstadion ist RB stark, besiegte hier Borussia Dortmund vor Wochenfrist.

Gladbach enttäuscht in Freiburg

Die Gladbacher wollen in Leipzig endlich den Auswärtsfluch besiegen - im ersten Bundesligaspiel auf des Gegners Platz gab es in Freiburg beim anderen Aufsteiger eine 1:3-Niederlage, die durchaus hätte noch höher ausfallen können. Woran es lag, hatten sie in Gladbach schnell ausgemacht: "Man hat gesehen, dass es ohne Kratzen und Beißen nicht geht. Nur Fußball spielen, das reicht nicht. Daraus müssen wir die Lehren ziehen", forderte Sportdirektor Max Eberl nach dem Spiel.

Nicht mit dabei ist ein ganz wichtiger Mann: Der Brasilianer Raffael gehört wegen einer Zerrung im Adduktorenbereich nicht zum Kader. Für den 31-Jährigen wäre es das 100. Bundesligaspiel im Trikot der Borussia gewesen.

Mögliche Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg - Ilsanker, Demme - Kaiser, Forsberg - Werner - Poulsen.

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Jantschke - Johnson, Strobl, Kramer, Wendt - Stindl - Hahn, Hazard.

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin).

Stand: 20.09.2016, 11:21