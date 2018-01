Lars Bender verlängert in Leverkusen

Das gaben der Club und der 28 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler am Freitag (19.01.2018) bekannt. "Ich sehe absolut Entwicklungspotenzial in dieser Truppe. Ich will mithelfen, den Verein wieder in den Champions-League-Bereich zu bringen. Das ist ein harter und schwieriger Weg. Aber er ist machbar" , kommentierte der Bayer-Kapitän seinen Entschluss.

Trainer Heiko Herrlich sagte: "Das ist eine tolle Entscheidung von Lars. Wir können uns sehr freuen. Das schafft eine große Identifikation." Für Lars Bender, der seit dieser Saison wieder zusammen mit seinem Zwillingsbruder Sven bei Bayer spielt, war die Vertragsverlängerung nahezu logisch: "Es war mir relativ schnell bewusst, dass ich das machen möchte. Ich hoffe, dass ich das Vertrauen zurückgeben kann."

Verbundenheit zum Zwillingsbruder