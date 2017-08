Kommentar - Vertrauen in Videobeweis hat gelitten

In Augsburg werden sie hadern. Schließlich blieb der Pfiff am Samstagnachmittag (19.08.2017) aus, obwohl der Hamburger Gideon Jung den FCA-Angreifer Alfred Finnbogason elfmeterreif von den Beinen geholt hatte. Genau das sollte aber durch den Videobeweis verhindert werden.

Szenen, die dem Schiedsrichter entgangen waren, sollten in einem abgeschirmten Studio in Köln bewertet und geahndet werden. Dumm nur, wenn die Technik nicht mitmacht, wie es in Hamburg der Fall war. Die Augsburger fuhren ohne Elfmeter, ohne Punkt und mit einem unguten Gefühl wieder nach Hause.

Schiri Stieler hochzufrieden

Beim Spiel der Bayern gegen Leverkusen am Abend zuvor hatte diese Neuerung zu einem berechtigten Elfmeter für die Münchner geführt, nachdem Charles Aranguiz Angreifer Robert Lewandowski regelwidrig an der Schulter gerissen hatte, was Schiedsrichter Tobias Stieler zunächst nicht wahrgenommen hatte.

Stieler befand nach der Partie: "Ich hätte mich mit der Entscheidung weiter im Kopf befasst. Das sind daher genau die Situationen, in denen der Videoassistent helfen kann, den Fußball gerechter zu machen."

Auch die Frankfurter Eintracht profitierte von der zusätzlichen Bewertung der Bilder. Die Abseitsstellung von Freiburgs Florian Niederlechner vor dem Treffer von Tim Kleindienst hatte das Gespann von Schiri Manuel Gräfe nicht erkannt, dessen Kollegen in Köln sprangen ihm korrigierend zur Seite.

Wartezeit noch gewöhnungsbedürftig

Wo die neuen Hilfsmittel eingesetzt werden konnten, da waren sie auch eine Hilfe. Das lässt sich bereits nach dem ersten Bundesliga-Wochenende sagen. Auch wenn stets ein Rest Diskussionsbedarf bestehen bleiben wird und die Entscheidungen der zusätzlichen Referees für die Außenstehenden womöglich nicht immer transparent sind.

Und auch, wenn die Wartezeit für die Spieler und die Fußballfans noch gewöhnungsbedürftig ist. Denn die Schiedsrichter lassen die erzielten Treffer erst noch in Köln überprüfen und autorisieren.

Allerdings stellt sich die Frage, ob die Chancengleichheit gewahrt bleibt, wenn in einigen Stadien der Videobeweis geführt wird und in anderen nicht. Ist die Grundlage, auf der die Entscheidungsfindung stattfindet, dann noch die selbe?

Akzeptanz hängt an perfekter Umsetzung

Auch wenn diese Frage juristisch geklärt sein mag und der Schiedsrichter am Ende die letzte Entscheidungsgewalt hat: Das fragwürdige Gefühl, dass in diesen (Aus-)Fällen mit zweierlei Maß gemessen wird, bleibt. Dabei sollte doch genau das Gegenteil, ein größeres Maß an Sicherheit und Gerechtigkeit, vermittelt werden.

Die Akzeptanz des Videobeweises hängt deshalb umso dringlicher an dessen perfekter Umsetzung. Deshalb steht zu hoffen, dass diese technischen Defizite lediglich ein Premieren-Problem waren. Denn ein neuerlicher Ausfall am kommenden Spieltag wäre ein Gau.

Ein abermaliger Defekt würde das Vertrauen in die positiven Auswirkungen des Videobeweises erst einmal vernichten. Und gleichzeitig den Nostalgikern Recht geben, die mit dieser Neuerung ohnehin nichts anfangen können. Noch ist der (Vertrauens-) Schaden aber reparabel.

