Kommentar - Emotionaler Tiefpunkt bei S04 erreicht

Nun also doch: Die Fans des FC Schalke 04 gingen auf die Barrikaden. Zumindest viele derjenigen, die beim Bundesligaspiel in Darmstadt am Ostersonntag (16.04.2017) mit dabei waren und sich das 1:2 gegen den designierten Absteiger aus Süd-Hessen angeschaut haben. Das ebenfalls desolate 0:2 bei Ajax Amsterdam in der Europa League drei Tage zuvor hatte bereits Unmut geschürt.

Was die Fans dann im Stadion am Böllenfalltor zu sehen bekamen, war der vorläufige (emotionale) Tiefpunkt einer Saison, die in der langen Schalker Vereinschronik abschreckenden Charakter haben wird. Selbst wenn sich in der Bundesliga-Tabelle kaum etwas verändert hat.

Selten waren Optimismus und Euphorie vor einer Saison so groß wie vor dieser aktuellen Spielzeit am Berger Feld. Mit neuem Manager und neuem Trainer sollte alles anders werden. Christian Heidel vom kleinen FSV Mainz 05 und Markus Weinzierl vom ebenfalls kleinen FC Augsburg sollten den alten Bundesliga-Tanker Schalke 04 umbauen, verändern, modernisieren. Dafür bekamen beide die besten Voraussetzungen geboten, die es seit vielen Jahren auf Schalke gegeben hat.

Ruhe als Selbstzweck

Frustriert Schalke Fans beim Bundesligaspiel in Darmstadt.

Der in den vergangenen Jahren stets mitteilsame Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies erteilte sich selbst ein Redeverbot und ließ seine Wunschkandidaten Heidel und Weinzierl nach Außen kommentarlos wirken. Auch die Fans und nicht zuletzt die Medien hielten sich mit Kritik auffallend zurück - selbst wenn diese nach den vielen Schwankungen in dieser Saison (etwa nach den fünf Auftaktniederlagen) häufiger angebracht war.

Diese Ruhe, dieser enorme Kredit waren aber keineswegs ein Resultat von Heidels oder Weinzierls Arbeit, sondern die Folge aus vielen unruhigen Schalker Jahren, in denen der Klub mehr und mehr wie eine Skandalnudel in der Öffentlichkeit erschien. Vor allem davon hatten alle Beteiligten genug. Die fortwährende Ruhe schien aber vielmehr Selbstzweck als Vertrauen in die handelnden Personen.

Kaum gehobenes Bundesligaformat

Heidel hatte enorm viel Geld zur Verfügung, so viel wie keiner seiner Vorgänger. Rund 70 Millionen Euro konnte der 53-Jährige nach dem Verkauf von Leroy Sané an Manchester City (ca. 50 Millionen Euro) ausgeben. Die Wirkung seiner (teuren) Einkäufe ist allerdings nicht gerade überzeugend. Nabil Bentaleb, Benjamin Stambouli, Yevhen Konoplyanka konnten ihre Qualität keinesfalls dauerhaft unter Beweis stellen.

Breel Embolo und Coke verletzten sich schwer und spielten bislang kaum eine Rolle in dieser Spielzeit. Auch der ausgeliehene Holger Badstuber erwies sich bislang nicht als Verstärkung. Die ebenfalls in der Winterpause verpflichteten Daniel Caligiuri und Guido Burgstaller sind derzeit zwar Stammspieler, verkörpern aber kaum gehobenes Bundesligaformat.

Spielerische Linie fehlt weiterhin

Guido Burgstaller (r.) wird von Donis Avdijaj getröstet.

Der Mannschaft fehlt eine spielerische Linie. Mal lässt Weinzierl mit Fünfer-Abwehrkette agieren, dann wieder mit Vierer-Defensive. Zudem werden Führungspersönlichkeiten auf dem Feld gesucht. Leon Goretzka, der mit seinen Leistungen als positives Beispiel dieser Saison heraussticht, kann mit seinen 22 Jahren diese Führungsrolle (noch) nicht einnehmen.

Der ebenfalls zuverlässige Torhüter Ralf Fährman ist ebenfalls niemand, der sich für diese Rolle eignet. Heidel ist es nicht gelungen, eine adäquate Lösung für diese Problematik zu finden.

Die Verletztenmisere, die durchaus negative Auswirkungen auf die Mannschaft hat, kann nicht als allgemeingültige Entschuldigung herhalten. Denn selbst die vermeintlichen Reservisten sind vielfach Nationalspieler ihrer Heimatländer. Das größte Problem ist, dass die Schalker kein Team sind, das füreinander auf dem Feld arbeitet. Vielmehr wirken sie zu oft wie eine Ansammlung von Einzelunternehmern mit individuellen Interessen.

Lauter und ungemütlicher

Die Probleme auf Schalke sind vielfältig und erscheinen deutlich größer als in den Vorjahren, als die sportlichen Ziele trotz ebenfalls existierender Probleme erreicht wurden. Im Sommer steht wohl zudem ein erneuter Umbruch am Schalker Markt an. Die Eigengewächse Sead Kolasinac und Max Meyer dürften den Klub verlassen, die Zukunft von Leon Goretzka ist ebenfalls noch ungeklärt.

Zuletzt hatte sich selbst Tönnies wieder in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet. Es könnte künftig wieder lauter und ungemütlicher zugehen in Gelsenkirchen. Das muss nicht unbedingt zum Schaden für den FC Schalke 04 sein.

Stand: 17.04.2017, 12:40