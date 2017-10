Schmadtkes Demission hinterlässt viele Probleme

Wer Jörg Schmadtke nach dem erneut enttäuschenden 0:0 des 1. FC Köln gegen Werder Bremen in den Katakomben des Kölner Stadions erlebt hatte, der durfte sich tatsächlich Sorgen um den 53-Jährigen machen. Sein Gesicht aschfahl, sein Nuscheln so ausgeprägt, dass er kaum noch zu verstehen war.

Schmadtke wirkte kraft- und wohl auch mutlos nach dem abermalig missglückten Versuch der Kölner Mannschaft, dieser Saison doch noch eine andere Richtung zu verleihen. Mit einem derlei einschneidenden Schritt hatte zu diesen Zeitpunkt aber niemand gerechnet.

Die Trennung von Schmadtke erfolgte im beiderseitigen Einvernehmen, teilte der Verein am Montagabend (24.10.2017) mit, nachdem beide Seiten unterschiedliche Auffassungen von der sportlichen Zukunft äußerten. Eine Entwicklung, die alle Beteiligten im Klub überraschte. Die Wahrscheinlichkeit ist indes groß, dass es der Geschäftsführer selbst war, der sich zu diesem Schritt entschieden hat.

Stringente Entscheidungen

Zum einen hatte der durchaus sehr sensible Bundesliga-Manager schwer damit zu kämpfen, dass von allen Seiten vor allem er als derjenige angesehen wurde, der den Klub in diese sportliche Misere hatte geraten lassen. Seine Neuverpflichtungen nach dem Modeste-Verkauf konnten nicht einmal annähernd die Erwartungen erfüllen. Zudem schien er den öffentlichen Rückhalt seiner Kollegen um Trainer Peter Stöger, Finanz-Geschäftsführer Alexander Wehrle und auch von Präsident Werner Spinner zu vermissen.

Es passt zudem zu der Persönlichkeitsstruktur Schmadtkes - die oft auch als stur, kauzig, bärbeißig beschrieben wird - dass offenbar er einen Schlussstrich unter eine Episode zog, die er nach eigener Einschätzung nicht mehr zu einem guten Ende führen konnte.

Ähnlich stringent hatte er früher auch schon bei Alemannia Aachen und bei Hannover 96 nach internen Problemen gehandelt. Allerdings hinterlässt dieser Abgang beim rheinischen Traditionsverein einen faden Beigeschmack.

Verhältnis zu Stöger zunehmend schwieriger

Kölns Sportmanager Jörg Schmadtke (l.) und Trainer Peter Stöger

Schmadtke bringt den Verein in eine Situation zurück, gegen die der Manager einst rigoros und so erfolgreich angekämpft hatte: Eine traditionell große Unruhe, die über viele Jahre negative Auswirkungen auf den Klub hatte. Dieses rheinische Phänomen, das sprichwörtliche "Kölsche Chaos", hatte Schmadtke wie kein anderer Manager zuvor in den Griff bekommen - und damit sportlichen Erfolg erst möglich gemacht.

Selbst in den vergangenen Wochen des großen Misserfolg war das öffentliche Konfliktpotenzial in einem überschaubaren Rahmen geblieben. In dieser vorentscheidenden Saisonphase, in der die Mannschaft trotz ihrer bescheidenden Mittel alles versucht, wieder in die Spur zu kommen, ist die Personalie Schmadtke auch ein Rückschritt in längst überwunden geglaubte Zeiten. Die Diskussionen werden nun wieder lange andauern und den Klub hemmen.

Rückschritt in vergangene Zeiten

Vor allem intern, zwischen Trainer Peter Stöger und Schmadtke, wurde das Verhältnis zunehmend komplizierter. Ausgerechnet das Paar, das ungewohnte Stabilität im Verein vermittelte, dividierte sich zunehmend auseinander.

Schmadtke, der noch im Mai einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hatte, hätte im Winter mit gezielten Transfers und auch ein wenig Glück in der Rückrunde womöglich noch die Kurve bekommen können. Denn Geld hatte der Manager noch zur Verfügung. Andere Klubs haben dies in ähnlich prekärer Ausgangslage schon einmal vorgemacht.

Nun steht der Verein ohne Geschäftsführer, ohne Punkte, dafür mit wenig Hoffnung und einer Perspektive da, die wohl niemand definieren kann. Es ist nur sehr schwer vorstellbar, dass der 1.FC Köln selbst einen solch plötzlichen Neuanfang gewählt hat.

