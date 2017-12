Video starten, abbrechen mit Escape Wehrle - "Trennung von Stöger stand schon vor dem Schalke Spiel fest" | Sportschau | 03.12.2017 | 01:20 Min. | Verfügbar bis 03.12.2018 | Das Erste

Peter Stögers Entlassung beim 1. FC Köln

Kommentar - Der FC verliert eine zentrale Säule

Von Volker Schulte

Der 1. FC Köln will "spürbar anders" sein, so der selbst gewählte Werbespruch. In der Personalie Peter Stöger hat er die Chance verpasst, den Slogan mit Leben zu füllen. Die Entlassung ist fatal - und geht von den falschen Personen aus. Ein Kommentar.