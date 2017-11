Genau 25 Stunden liegen zwischen den beiden wegweisenden Terminen, die sich die meisten Mitglieder des SV Werder in ihren Kalender notiert haben. Sonntagabend 18 Uhr beginnt das Nordderby gegen Hannover 96 im Weserstadion. Montagabend 19 Uhr die Mitgliederversammlung in der Werder-Halle.

Dass das eine Ereignis die Emotionen tags darauf beeinflusst, gilt als sicher. Und doch hat Bremen wieder einen Hoffnungsträger: Florian Kohfeldt, bis vor kurzem nur von Insidern als Trainertalent der Dritten Liga identifiziert, soll den Stimmungsumschwung besorgen. Und obwohl sein Einstand mit einer Last-Minute-Niederlage bei Eintracht Frankfurt (1:2) vor zwei Wochen daneben ging, gibt er sich vor seiner Heimpremiere überaus optimistisch. "Wir werden eine gute Idee haben, das Spiel zu gewinnen."

Balance zwischen Angriff und Verteidigung

Der 35-Jährige weiß, dass das Weserstadion kein Ort mehr sein darf, aus dem die Besucher vor lauter Enttäuschung flüchten als sei Hochwasser hineingelaufen. Wenn draußen neuerdings Spundwände die Spielstätte vor Überflutung schützen, muss sich drinnen auch die Mannschaft wehren.

"Die Werder-Fans sind sehr geduldig - wir stehen in der Pflicht" , so der 35-Jährige. Mutiges Angreifen soll sich mit leidenschaftlichem Verteidigen ergänzen, wobei Kohfeldt weiß: "Über allem steht das Ergebnis." Fußballerischer Fortschritt sollte eingedenk von erst fünf Zählern aus elf Spielen einher gehen mit tabellarischem Fortkommen, sonst würde die Geschäftsführung doch gezwungen, die Spur nach einem erfahrenen Retter wie Bruno Labbadia wieder aufzunehmen. Oder wird sogar Lucien Favre, bei dem Baumann angefragt hatte, erneut zum Thema?

Nur noch schwierige Auswärtsspiele

Kohfeldt hat beteuert, er spüre "100 Prozent" vertrauen. Er gehe sein zweites Bundesligaspiel in der Chefrolle in einer Mixtur aus "Freude und Anspannung" an. Angesichts der kommenden Auswärtsspiele bei RB Leipzig (25. November), Borussia Dortmund (9. Dezember) und Bayer Leverkusen (13. Dezember) bis Hinrundenende muss der Turnaround wohl eher zuhause gelingen.

Sechs Bundesligaspiele plus die Pokalpartie gegen den SC Freiburg (20. Dezember) bleiben, um auch in eigener Sache zu punkten. Dass eine ziemlich unglückliche Formulierung von Geschäftsführer Frank Baumann ( "es hätte bessere Trainer gegeben, die für unsere Situation interessant gewesen wären" ) auch für Kohfeldt nicht imagefördernd war, steht fest.

Wiedersehen mit Breitenreiter

Doch die Spieler loben ihren neuen Vorgesetzten über den grünen Klee. "Flo hat seinen eigenen Plan, er erreicht die Mannschaft gut" , sagte Stürmerstar Max Kruse , „jetzt müssen wir dafür sorgen, die Stadt und Fans wieder hinter uns zu bekommen.“

Der in Siegen geborene und in Delmenhorst aufgewachsene Trainer, der bereits 2006 die ersten Werder-Nachwuchsteams übernahm, nachdem er erkannte, dass sein Torwarttalent für die Profikarriere nicht ausreichte, hat eine besondere Verbindung zu 96-Trainer André Breitenreiter, bei dem er 2014 beim SC Paderborn sein Praktikum zur Fußballlehrer-Ausbildung absolvierte. Im Bremer Coach nur einen Lehrling zu sehen, wird seinen Anlagen aber nicht gerecht.

Video starten, abbrechen mit Escape Florian Kohfeldt - Im Gepäck der Nationalmannschaft | Sportschau | 17.11.2017 | 00:45 Min. | Verfügbar bis 17.11.2018 | Das Erste

Er ist kein Alleskönner

Es mag vorschnell sein, Kohfeldt gleich in der Kategorie eines Julian Nagelsmann zu verorten, aber Gemeinsamkeiten in Selbst- und Sendungsbewusstsein sind augenscheinlich. Im Gegensatz zu Viktor Skripnik, der seinen damaligen Co-Trainer wegen seines analytischen Ansatzes "meinen Studenten" nannte, wirkt er rhetorisch überzeugend; im Vergleich zu Alexander Nouri passt die taktische Ausrichtung besser. "Meine Analyse ist, dass dieser Kader einen spielerischen Ansatz braucht."

Die grün-weiße DNA mit einer Mauertaktik zu verraten, kommt nicht infrage. Und doch ist er nicht so vermessen, gleich Alleskönner zu ein. Weil er selbst die Profi-Perspektive nicht ausreichend kennt, hat er sich den Ex-Nationalspieler Tim Borowski in den Trainerstab geholt.

Bester der Fußballlehrer-Ausbildung 2015

Viele schreiben ihm Fähigkeiten zu, die Baustelle auf dem Trainerposten zu schließen. Dann wäre dreimal hier wirklich Bremer Recht, denn seine ebenfalls von der U23 beförderten Vorgänger Skripnik und Nouri schafften zwar den Klassenerhalt, nicht aber die Weiterentwicklung.

Kohfeldt kommt immerhin als Jahrgangsbester der Fußballlehrer-Ausbildung 2015, und bei der Preisverleihung durch den damaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach wurde ihm ein Gutschein für eine Länderspielreise der deutschen Nationalmannschaft überreicht.

Als das vermeintlich attraktivste Angebot lockte damals das Freundschaftsspiel gegen Frankreich in Paris, das wegen der Attentate in einen Albtraum münden sollte. Kohfeldt hatte jedoch spontan lieber eine Partie in Glasgow ausgesucht. Begründung: "Meine Frau ist Englischlehrerin." Eine richtige Entscheidung mit gutem Gespür. Genau das ist jetzt wieder gefragt.

Stand: 17.11.2017, 13:53