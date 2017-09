Videochaos: Kölner fordern neues Spiel

Kölns Sportdirektor Jörg Schmadtke knöpfte sich noch in der Halbzeitpause den Schiedsrichter vor, Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nannte Schmadtke daraufhin stocksauer einen "schlechten Verlierer". Der Videobeweis hat wieder einmal die Gemüter erhitzt.

Köln kündigt Protest an

"Das war ein klarer Regelverstoß. Und wenn gegen das Regelwerk entschieden wird, dann ist das eine Neuansetzung. Wir werden auf jeden Fall Protest einlegen" , sagte Schmadtke. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte der FC in Schmadtkes Augen durch eine grobe Fehlentscheidung das letztlich entscheidende 0:2 durch Sokratis (45.+2) kassiert. "Dieses Spiel wurde durch einen Fehler des Schiedsrichter-Teams entschieden. Wir kriegen innerhalb von 20 Minuten die Hütte hier voll, aber die entscheidende Szene passiert vor dem 2:0", echauffierte sich Kölns Sportdirektor. Auch dem Handelfmeter vor dem 3:0, den Pierre-Emerick Aubameyang (59.) verwandelte, ging ebenfalls eine Videoentscheidung voraus.

BVB -Geschäftsführer Watzke verdrehte nach den Einlassungen der Gegenseite nur verächtlich die Augen. "Klar wird nur, dass der 1. FC Köln nicht verlieren kann. Dann greift man eben zu solchen Mitteln. Wenn man so auftritt nach einem 0:5, dann: Chapeau" , ätzte er.

FC-Trainer Stöger: "Merkwürdig"

Was war genau passiert? Beim Treffer zum 0:2 hatte Kölns Torhüter Timo Horn den Ball nach einer Flanke fallen gelassen und Sokratis eingeschoben. Schiedsrichter Ittrich gab das Tor nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten. Der Kritikpunkt der Kölner: Sokratis habe Dominique Heintz in Horn hineingeschoben, davor sei zudem schon ein Pfiff erfolgt. "Ich finde die Entscheidung merkwürdig" , sagte auch Kölns Trainer Stöger, arbeitete sich aber im Gegensatz zu Schmadtke nicht an Tor Nummer zwei ab.

Das steht im Regelwerk

Die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB erlaubt bei einem Regelverstoß des Schiedsrichters diesen Einspruch. Über den Einspruch entscheidet in erster Instanz das Sportgericht, als Berufungsinstanz das Bundesgericht. Paragraph 17 sieht Folgendes vor: Einsprüche (...) müssen innerhalb von zwei Tagen nach Ablauf des Tages, an dem das Spiel stattgefunden hat, bei der DFB-Zentralverwaltung schriftlich eingelegt und in kurzer Form begründet werden. In besonderen Fällen kann der Spielausschuss/Ligaverband die Einspruchsfrist abkürzen. Der Einspruch kann nur mit Zustimmung des DFB-Kontrollausschusses zurückgenommen werden.

Einspruchsberechtigt sind die Vereine beziehungweise Tochtergesellschaften der an einem Spiel beteiligten Mannschaften, bei Spielen von Verbandsmannschaften die jeweiligen Mitgliedsverbände. Einsprüche gegen die Spielwertung können erhoben werden unter anderem eben dann, wenn ein Regelverstoß des Schiedsrichters vorliegt und wenn der Regelverstoß die Spielwertung als verloren oder unentschieden mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat.

red/sid/dpa | Stand: 17.09.2017, 21:34