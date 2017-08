Nikolas Nartey - ein 17-Jähriger auf der Überholspur

Nartey könnte Geschichte schreiben

In der kommenden Saison darf Nartey nun auch auf Einsatzminuten in der Profimannschaft hoffen. Sollte er diese bekommen, würde der junge Däne sogar in die Geschichtsbücher eingehen: Der am 22. Februar 2000 geborene Nartey wäre der erste Spieler des neuen Jahrtausends, der in der Bundesliga aufläuft.

Glaubt man Stögers Aussagen, ist dies durchaus denkbar: " Es ist natürlich schon ein Statement, dass er hier im Trainingslager dabei ist – und er wird auch bei uns im Kader bleiben ", so der Trainer, der im nächsten Satz die Erwartungshaltung aber schon wieder etwas dämpfte: " Aber wir sind vorsichtig mit jungen Helden hier in Köln. Er bekommt die Ruhe und die Zeit, die er braucht ."

Stand: 02.08.2017, 13:46