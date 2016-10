Köln liegt Modeste zu Füßen

Beim Kölner 3:0 (0:0)-Erfolg über den Hamburger SV am Sonntagabend hatte Modeste zunächst nicht wie ein Matchwinner ausgesehen: Der französische Angreifer setzte einen Foulelfmeter wenige Minuten vor der Halbzeitpause an den Pfosten. Doch eine Stunde und damit einen Hattrick später drehte er mit seinen Kollegen eine Ehrenrunde durch das jubelnde Stadion.

Ein kleinen Seitenhieb konnte sich der sonst wortkarge Franzose nicht verkneifen. "Wir haben gewonnen, gegen meinen Ex-Trainer", sagte ein zufriedener Modeste, der zum jetzigen HSV-Coach Markus Gisdol bei der TSG Hoffenheim ein eher kühles Verhältnis gehabt haben soll - in der Nachbetrachtung ein Glücksfall für den 1. FC Köln.

Sonderlob von Schmadtke

Elf der 16 Kölner Bundesliga-Treffer gehen auf das Konto von Modeste. Mit den Treffern bei Bayern München (1), gegen den FC Ingolstadt (2), bei Hertha BSC (1) und nun gegen den HSV (3) erzielte Modeste im "goldenen Oktober" sogar alle Bundesliga-Tore des FC. Dass ein FC-Stürmer von den Kölner Fans zuletzt so gefeiert wurde, gab es seit dem Weggang von Lukas Podolski nicht mehr.

Sogar der sonst eher sachliche FC-Sportdirektor Jörg Schmadtke geriet nach Modestes Saisontoren neun bis elf ein wenig ins Schwärmen. "Im Moment haben wir einen Stürmer, der jede Fliege vom Pfosten schießt, außer beim Elfmeter. Obwohl, da hat er die Fliege getroffen. Der trifft wie gemalt" , sagte Schmadtke. Erst am Mittwoch zuvor hatte Modeste die Domstädter mit einem Treffer gegen die TSG Hoffenheim in der Verlängerung ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen.

Stöger: "Er ist ein guter Junge"

"Er ist ein guter Junge. Ich bin zufrieden, dass er da ist" , lobte auch FC-Trainer Peter Stöger. "Er ist vielleicht einen Schritt weiter als voriges Jahr. Dass er nach Negativsituationen weiter arbeitet, ist ein gutes Zeichen. Wenn man nicht an sich glaubt, dann geht man gar nicht mehr in Situationen hinein, in denen es vielleicht gute Torchancen geben kann".

In der Sommerpause hatte der Franzose noch mit einem Wechsel in die inzwischen für Spieler lukrative Chinese Super League geliebäugelt, doch am Ende blieb Modeste in Köln und verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis Juni 2021. Modeste hatte zuvor eine Ausstiegsklausel gezogen, diese war wegen eines Formfehlers aber nicht rechtswirksam. In dem neuen Kontrakt wurde die bisherige Ausstiegsklausel für die Bundesliga gestrichen. "Dass ich in den vergangenen Wochen für Irritationen bei den FC-Fans gesorgt habe, tut mir leid ", gab Modeste anschließend zu Protokoll.

Bald Einladung zur Nationalmannschaft?

2015 kam der in Cannes geborene Mittelstürmer von Hoffenheim für 4,5 Millionen Euro Ablösesumme nach Köln. Für die Rheinländer ist er ein Erfolgsgarant, 18 Pflichtspieltore waren es in seinem ersten Jahr (15 Bundesliga, 3 Pokal), 13 in elf Spielen in der laufenden Saison. Angesichts seiner Fähigkeiten ist es ungewöhnlich, dass Modeste noch keinen Einsatz für Frankreichs A-Nationalmannschaft hatte.

"Das ist ein Traum, aber damit beschäftige ich mich nicht groß" , sagt der Franzose - vielleicht auch in dem Wissen, dass Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps kaum noch an ihm vorbeikommen wird, wenn Modeste weiter wie am Fließband trifft.

Stand: 31.10.2016, 10:30