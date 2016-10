Bei den Kölnern musste in dieser Trainingswoche Top-Stürmer Anthony Modeste kürzer treten, nachdem er sich in einem Duell mit Mitspieler Dominic Maroh am Fuß verletzt hatte. So sehr sich die FC -Mannschaft in dieser Saison bislang auf die Treffsicherheit des Franzosen verlassen konnte, so zuverlässig wird er auch von den Kollegen beliefert und abgesichert - allen voran Jonas Hector.

Perfekte Balance

Der Linksverteidiger spielte gerade in der WM-Qualifikation wieder zwei starke Partien für das deutsche A-Team, Bundestrainer Joachim Löw schätzt ebenso wie FC -Coach Peter Stöger die hohe Spielintelligenz und die perfekte Balance zwischen Offensiv- und Defensivverhalten bei Hector.

Gegen die defensiv zu erwartetenden Ingolstädter wird er vor allem in der Vorwärtsbewegung gefragt sein, um möglichst wie beim DFB -Team immer wieder bis zur Grundlinie durchzumarschieren und dann mit Pässen in den Rückraum für Torgefahr zu sorgen.

"Bisher zu blauäugig"

Dass die Ingolstädter hinten sehr anfällig sind, hat die bisherige Saison gezeigt: Erst ein Punkt, aber schon 3:12 Tore stehen auf dem Konto des Vorletzten. FCI-Coach Markus Kauczinski wollte in der Länderspielpause an einigen Stellschrauben bei seiner Mannschaft drehen, nun will er in Köln kompakter auftreten: "Wir müssen wissen, wo es gefährlich wird, wo wir uns positionieren müssen. Wir waren bisher ein bisschen zu blauäugig, wenn wir die Bälle verloren haben. Es gibt aber keinen Grund, jetzt alles komplett über den Haufen zu werfen."

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 15.10.2016 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 15.10.2016 | Das Erste

Stand: 13.10.2016, 18:17