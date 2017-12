Wer am Sonntagmorgen (10.12.17) geglaubt hat, dass die Saison des 1. FC Köln in Sachen Verrücktheit kaum noch zu toppen ist, der hat nicht mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg gerechnet. Es geht los mit Schneefall - in Köln in dieser Form in etwa so häufig wie eine Sonnenfinsternis. Die Folge: Anpfiff mit 30 Minuten Verspätung.