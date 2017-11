1. FC Köln nimmt Fitnesscoach aus dem Training

Wie am Mittwoch (29.11.2017) bekannt wurde, soll der 37 Jahre alte Fitnesstrainer zunächst bis zum Ende der Woche nicht mit den Stammspielern des abgeschlagenen Schlusslichts trainieren.

Stöger: " Zwischenmenschliche Geschichte "

Kölner Medien berichten in diesem Zusammenhang von einer Degradierung Kugels durch Trainer Peter Stöger und zitieren den Österreicher. Es sei eine Sache des mangelnden Vertrauens, " eine zwischenmenschliche Geschichte. Ich habe ihm fachlich überhaupt keine Vorwürfe gemacht ", sagte Stöger dem Express: " In so einer Krise passieren solche Dinge. Manchmal schaut man zu lange zu - und irgendwann muss man handeln. "

Einen Zusammenhang der Entscheidung mit den vielen Verletzten im Kader wollte Stöger ausdrücklich nicht sehen: "Er ist nicht derjenige, der für die vielen Verletzungen verantwortlich gemacht wird. "

Differenzen über Trainingsmethodik?

Der Kölner Stadt-Anzeiger hatte über Differenzen im Klub hinsichtlich Kugels Trainingsmethodik berichtet. Demnach seien der Coach und Teile des medizinischen Personals der Ansicht, die Spieler würden unter Kugels Anleitung muskulär zu stark beansprucht und in Verletzungen trainiert. Man habe dem Fitnesscoach," den Schlüssel zum Kraftraum weggenommen ", zitiert der Stadt-Anzeiger aus dem Kölner Betreuerstab.

Wehrle: " Keine Degradierung "

FC -Geschäftsführer Alexander Wehrle wollte zudem nichts von einer Ausbootung des Fitnesscoaches wissen, der auch zu Joachim Löws Stab bei der Nationalelf gehört. " Es ist nicht der Fall, dass wir Yann-Benjamin Kugel degradiert oder sogar von seinen Aufgaben entbunden haben ", sagte Wehrle: " Er kümmert sich bis Ende der Woche um die verletzten Spieler. "

sid/dpa | Stand: 29.11.2017, 11:00