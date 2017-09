1. FC Köln - Frust statt Festtagsstimmung

"Mer danze üvverall." Mit diesem kölschen Sinnspruch wirbt der 1. FC Köln für die anstehenden Europa-League-Partien in dieser Saison. 25 Jahre haben der Klub und seine Anhänger darauf gewartet, endlich wieder international zu spielen. Die Vorfreude war nach Platz fünf in der Vorsaison riesig. Nur jetzt, unmittelbar bevor der FC sein Debüt in der Europa League gibt, ist in Köln einigen schon die Lust aufs Tanzen vergangen.

Harmlos in Augsburg

Drei Niederlagen in Folge zum Start der Bundesligasaison und der daraus resultierende letzte Tabellenplatz mit null Punkten drücken vor der Auswärtspartie am Donnerstag (14.09.2017) beim FC Arsenal gehörig auf die Stimmung. "Eine gefährliche Situation" konstatiert der "Kölner Stadt-Anzeiger" nach der 0:3-Pleite am Samstag beim FC Augsburg. Das Team habe vor den geplanten Festttagen in Europa einen bedenklichen Eindruck hinterlassen.

Tatsächlich war das Spiel der Kölner in Augsburg von großer Harmlosigkeit gekennzeichnet. Viel Ballbesitz, wenig Ideen und dazu dann individuelle Fehler machten es dem FCA relativ leicht, die drei Punkte einzufahren. Im Angriff fehlt nach dem Abgang des 25-Tore-Stürmers Anthony Modeste die Durchschlagskraft. Der als Ersatz aus Mainz geholte Jhon Cordoba, ein anderer Typ Stürmer als Modeste, tut sich derzeit noch schwer. Auffällig ist zudem die Anfälligkeit der Kölner Defensive bei Kontern.

Schmadkte freut sich trotzdem

Letzteres dürfte gegen den FC Arsenal kaum zum Problem werden. Die Kölner kommen als Außenseiter nach London und werden ihrerseits versuchen, aus einer dichten Defensive schnell vor das gegnerische Tor zu gelangen. "Wir machen da kein Sightseeing. Wir fahren da hin, um das Spiel zu gewinnen" , hat Manager Jörg Schmadtke schon einmal klar gestellt.

Ohnehin will er sich die Freude über die Rückkehr auf die europäische Bühne trotz des verpatzten Saisonstarts nicht vermiesen lassen. "Wir freuen uns darauf. Wir sind nach 25 Jahren wieder international vertreten, und alle wollen mir sagen, dass das im Moment scheiße ist" , sagte Schmadtke am Sonntag in einer TV -Talkrunde. "Ich lasse mir das nicht schlechtreden."

Dennoch könnte die Europa League für den FC in den kommenden Wochen eher zur Belastung werden. So wie auf einem in Köln kursierenden Aufkleber, auf dem ein in rot-weiß gewandeter Obelix den Europa-League Pokal anstatt des Hinkelsteins schleppt. Anders als der korpulente Gallier ist der FC vor dieser Saison mit der ungewohnten Dreifachbelastung jedoch nicht in einen Topf mit Zaubertrank gefallen.

Kapitän Lehmann warnt

In den kommenden Wochen geht es für das Team von Trainer Peter Stöger Schlag auf Schlag. Nach dem Gastspiel in London muss der FC am kommenden Sonntag (17.09.17) in der Bundesliga bei Borussia Dortmund antreten. Danach folgen die Partien gegen Eintracht Frankfurt und den gut in die Saison gestarteten Aufsteiger Hannover 96, bevor das erste Europa-League-Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad ansteht.

Trainer Stöger muss das erste Mal, seit er vor vier Jahren seine Arbeit in Köln begann, eine Krise moderieren. Wie gut ihm das gelingt, wird maßgeblich dazu beitragen, wie sich die Stimmung rund um den Klub in den kommenden Wochen entwickelt. Schon gibt es vereinzelt maulende Anhänger in der Stadt, die den Coach bei einem Glas Kölsch in Frage stellen.

Immerhin scheinen Stögers Spieler den Ernst der Lage schon zu erkennen. "Die Situation ist jetzt gefährlich. Das dürfen wir nicht unterschätzen" , hat Kapitän Matthias Lehmann nach der Partie in Augsburg angemahnt. "Jetzt wird sich zeigen, wie wir das als Mannschaft durchstehen."

Ein gutes Spiel beim FC Arsenal, der in der Premier League ebenfalls schwach gestartet ist, könnte auch bei einer Niederlage zumindest die Stimmung wieder etwas heben. Und bei einem Sieg würde in Köln sogar ganz sicher getanzt werden.

Stand: 11.09.2017, 12:05