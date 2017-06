Die nächste Runde im Modeste-Poker

Die Wahl fiel eindeutig aus. Ein Kölner Boulevard-Blatt hatte seine Leser vor einigen Tagen nach dem Spieler der Saison gefragt und 79 Prozent der 14.000 FC-Anhänger, die mitmachten, entschieden sich für - na klar - Anthony Modeste. Es war der Lohn der Fans für Modestes fantastische Saison mit 25 Toren, die dem 1. FC Köln die Teilnahme an der Europa League sicherten.

30 Millionen Euro Ablöse im Gespräch

Ob der treffsichere Stürmer tatsächlich in der kommenden Spielzeit für die Kölner auf internationalem wie nationalem Parkett auflaufen wird, scheint allerdings unsicherer denn je. Wie schon im vergangenen Winter buhlt der chinesische Erstligist Tianjin Quanjin um die Dienste des Franzosen. Das Angebot der finanzkräftigen Asiaten klingt zu verlockend. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll der 29-Jährige mit einem Mehrjahresvertrag ausgestattet werden und pro Jahr zehn Millionen Euro netto verdienen. Als Ablösesumme sind 30 Millionen Euro im Gespräch.

Im Winter erteilten die Kölner Verantwortlichen einem Wechsel noch eine konsequente Absage. Und auch jetzt zeigt sich Kölns Manager Jörg Schmadtke genervt von den wieder aufkommenden Spekulationen um die Zukunft seines wertvollsten Kickers. "Wenn ein Spieler, der bis 2021 Vertrag hat und keine Ausstiegsklausel besitzt, meint, es besteht Redebedarf, dann ist es an ihm, sich zu melden. Sonst verkehren wir hier die Welt. Nach meiner Einschätzung ist die Situation eindeutig ", wird Schmadtke im Express zitiert.

Schmadtke wartet auf ein Gespräch

Modeste hatte auch in den vergangenen Wochen immer wieder betont, wie wohl er sich in Köln fühle, gleichzeitig aber auch kein klares Bekenntnis zum Klub verlauten lassen. Er ließ die FC-Fans wissen, dass er sich nicht genau im Klaren sei, wo er in der Zukunft spielen werde und das Gespräch mit dem Kölner Manager suchen müsse. Auf Schmadtke selbst ist der Spieler, der zur Zeit in Bordeaux Urlaub macht, aber noch nicht zugegangen.

Zukunft offen: Modeste nach dem Mainz-Spiel

Gleichwohl soll es am vergangenen Freitag ein Treffen zwischen den Kölner Geschäftsführern Schmadtke und Alexander Wehrle sowie Vermittler Franjo Vranjkovic und Chris Farnell gegeben habe. Farnell, ein Brite, ist der offizielle Bevollmächtigte von Tijuan Quanjian und wickelt die Deals in Europa ab. Ergebnisse dieses Gesprächs sind nicht bekannt. Schmadtke sagte nur soviel: "Tony muss aufpassen, dass er das Spielchen nicht übertreibt. Sonst erscheinen seine 25 Tore irgendwann auch in einem anderen Licht. Er hat seinen Job gemacht, und er wurde dafür sehr gut bezahlt. "

Mehrheit der FC-Fans würden Klub verstehen

Klar ist, dass die Kölner Verantwortlichen nicht unendlich tief in die Tasche greifen werden, um den Umworbenen zu halten. Damit ist sogar die Mehrheit der Anhänger einverstanden. In der Umfrage des Express kam nämlich auch heraus, das 57 Prozent der Teilnehmer verstehen könnten, wenn sich der FC mit dem Transfer beschäftigt. Einzige Voraussetzung: Modeste müsste auch wirklich mindestens 30 Millionen Euro an Ablösesumme einbringen.

red/sid | Stand: 14.06.2017, 10:24