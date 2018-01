Warnschuss für junge Bundesliga-Trainer

Wenn Heiko Herrlich am Freitag (12.01.18) zum Rückrunden-Auftakt seinen Kollegen Jupp Heynckes in Leverkusen begrüßen wird, treffen nicht nur zwei ehemalige Torjäger, sondern auch zwei Trainergenerationen aufeinander. Der eine 46 (Herrlich), der andere 72 Jahre alt (Heynckes).

Es drängt eine U30-Generation nach vorne

Dabei taucht Herrlich in der Aufzählung der Trainer-Talente mittlerweile gar nicht mehr auf. Weil viele seiner Kollegen deutlich jünger sind. Ins Rampenlicht sind Domenico Tedesco (32), Julian Nagelsmann (30), Manuel Baum (38), Hannes Wolf (36) und zuletzt auch Florian Kohfeldt (35) getreten.

Tedesco hat es in nur einer Halbserie geschafft, dem FC Schalke 04 wieder eine Perspektive zu geben. Nagelsmann, Trainer des Jahres 2016, hat 1899 Hoffenheim wieder eine Handschrift gegeben. Baum kratzt mit dem FC Augsburg an den Europapokalplätzen. Wolf hat den VfB Stuttgart in die Erstklassigkeit zurückgeführt.

Bringt Bremen wieder auf Kurs: Florian Kohfeldt

Und Kohfeldt, Lehrgangsbester 2015, hat Werder Bremen wieder konkurrenzfähig gemacht. Alle gelten als Prototypen der Erneuerung. Berufen ohne großen Vorlauf im Profibereich, mitunter direkt aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum oder der U23.

Über Labbadia, Slomka oder Magath spricht kaum einer

Vorbei die Zeiten, dass in schwierigen Zeiten die Ü50-Generation aushelfen musste. Thomas Schaaf (56) ist schon froh, wenn er bald als Technischer Direktor eine Art Supervisor bei seinem Heimatverein Werder Bremen für junge Nachwuchstrainer geben darf.

Armin Veh (56) war hocherfreut, dass der 1. FC Köln sich auf seine Erfahrung besann, um ihn als Sportdirektor anzustellen. Um Bruno Labbadia (51) und Mirko Slomka (50) ist es still geworden. Selbst von Felix Magath (64) ist nur wenig zu hören.

Hasenhüttl thematisiert eigene Defizite

In der Hinrunde hat der Hype übertönt, dass das Defizit an Erfahrung sehr wohl zu spüren ist. Beispielsweise in den Europokalwettbewerben. Hoffenheim schied sang- und klanglos aus der Europa League aus – und Nagelsmann wirkte hilf- und ratlos. Erstaunlich, wie offen Ralph Hasenhüttl (50) bei RB Leipzig seine Erfahrungslücken auf diesem Gebiet ansprach.

Er sei noch kein Trainer für den FC Bayern, sagte der Österreicher, weil ihm das spezielle Wissen für die Belastungssteuerung in der Königsklasse fehle. Das Fachmagazin "Kicker" führte den Absturz des deutschen Fußballs auf internationaler Ebene auch darauf zurück, dass die nachrückende Trainergilde die Mannschaften nicht besser mache. Jedenfalls nicht im Vergleich mit Teams aus England, Spanien oder Italien.

Schollt übte zu pauschale Kritik

Als Chefkritiker offenbarte sich Mehmet Scholl, der vor einem Monat im Bayerischen Rundfunk die heutige Trainergeneration attackierte und Tedesco und Wolf persönlich anging.