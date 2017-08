Zuletzt hat sich Armin Veh mächtig aufgeregt. "So leicht wie heute, Bundesliga-Trainer zu werden, war es noch nie" , sagte der Fußball-Lehrer: "Heutzutage ist es ja sogar möglich, dass man mit einer Drittliga-Mannschaft absteigt und trotzdem Bundesliga-Trainer wird." Damit spielte Veh auf Sandro Schwarz an. Der wurde beim 1. FSV Mainz 05 zum Cheftrainer befördert, obwohl er kurz zuvor mit der zweiten Mannschaft des Klubs in die Regionalliga abgestiegen war.

Veh kritisiert damit auch den Jugend-Trend auf den Trainerbänken, oder wie Kritiker es nennen: den Jugendwahn. Sechs der 18 Bundesliga-Coaches sind jünger als 40 Jahre: Hoffenheims Julian Nagelsmann (30), Schalkes Domenico Tedesco (31), Stuttgarts Hannes Wolf (36), Augsburgs Manuel Baum (37), Bremens Alexander Nouri (37) und eben der Mainzer Sandro Schwarz (38).

Auch Slomka, Schaaf und Labbadia müssen warten

Veh dagegen ist 56 Jahre alt. Das ist kein schlechtes Alter für einen Trainer. Dennoch findet er seit März 2016 keinen Klub mehr. Da wurde er bei Eintracht Frankfurt beurlaubt. Dabei hat Veh durchaus einiges vorzuweisen. 2007 wurde er mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister, 2013 führt er die Eintracht als Aufsteiger in den Europapokal.

Arbeitslos sind auch andere erfahrene Trainer. So zum Beispiel Mirko Slomka (49), Jos Luhukay (54), Bruno Labbadia (51), Thomas Schaaf (56), und Peter Neururer (62) - um nur einige zu nennen. Sie alle müssen tatenlos mitansehen, wie ihre jungen Kollegen ihnen die Jobs wegschnappen. Wer so um die 50 oder älter ist, scheint es derzeit schwer zu haben auf dem hart umkämpften Trainermarkt.

Auf der Suche nach "Nagelsmann 2.0"

Hoffenheims Julian Nagelsmann

Es sieht ganz so aus, als suchten die Manager und Sportdirektoren der Bundesliga einen Klon von Julian Nagelsmann, oder wie es immer so schön heißt: den "Nagelsmann 2.0". Der übernahm Hoffenheim im Februar 2016 als 28-Jähriger, rettete den Klub vor dem Abstieg und führte ihn im Jahr darauf sensationell in die Champions-League-Qualifikation. Seitdem gilt er als Shootingstar der Branche, und es ist verständlich, dass viele andere Klubs jetzt auch so einen haben wollen. Es geht sogar schon so weit, dass einige Vereine die Jugendtrainer der Konkurrenz scouten. So kam der VfB Stuttgart an Borussia Dortmunds A-Jugend-Trainer Hannes Wolf. Nagelsmann beerbte in Hoffenheim übrigens den heute 63-jährigen Huub Stevens.

Nachwuchsleistungszentren prägen neue Trainergeneration

DFB-Chefausbilder Frank Wormuth

Nagelsmann, Nouri und Tedesco drückten beim Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef gemeinsam die Schulbank. Ihr Lehrer war DFB-Chefausbilder Frank Wormuth. Der verweist auf die Nachwuchsleistungszentren des DFB. Die würden nicht nur Jahr für Jahr Spielertalente hevorbringen, sondern auch eine neue Trainergeneration. Jeder Klub der 1. und 2. Bundesliga sowie einige Dritt- und Regionalligisten haben so ein Zentrum. Insgesamt gibt es 54 davon. Und in denen landen gerne und oft die frischgebackenenen Trainer der DFB-Akademie.

"Die jungen Trainer werden in den Nachwuchsleistungszentren groß. Das ist wie eine kleine Bundesliga. Sie arbeiten dort hauptamtlich und machen vom Grundsatz her nicht viel anderes als der Profitrainer - nur auf einem einfacheren Level. So können sie schon in diesem Bereich eine Karriere auf sehr hohem Niveau machen und den Verantwortungsträgern in seinem Verein entsprechend früh auffallen" , erklärt Wormuth.

Große Erfahrung

Schalkes Trainer Domenico Tedesco

Mangelnde Erfahrung kann man den Jungen deshalb nicht vorwerfen. Schon als hauptverantwortliche Trainer eines Jugendteams arbeiten sie mit Scouts, Physiotherapeuten, Athletikcoaches, Medinzinern, Psychologen und Videoanalysten zusasammen. Ihre Trainingsinhalte sind hochmodern und kreativ, die Taktikschulung gewieft. Sie sind nicht festgefahren auf ein bestimmtes Spielsystem oder eine bestimmte Philosophie, sondern wechseln je nach Situation oder Gegner munter hin und her.

Dass sie Erfolg haben, ist natürlich kein Automatismus. Der junge Thomas Schneider galt mal als großer Hoffnungsträger des VfB Stuttgart, wurde aber schon nach einem halben Jahr wieder entlassen. Auch der ehemalige Nürnberger Nachwuchstrainer Michael Wiesinger durfte die Profis des "Clubs" 2013 nur neun Monate trainieren. "Es muss alles passen. Es gibt auch viele junge Trainer, die mal kurz hochgekommen sind und die man heute sucht" , sagt Wormuth.

Medialer Druck sehr groß

Deshalb bleibt die Frage: Was passiert, wenn es mal nicht so rund läuft? Was ist zum Beispiel, wenn Nagelsmann und den Hoffenheimer die Dreifachbelastung aus Liga, Pokal und internationalem Geschäft um die Ohren fliegt? Wolf war mit Stuttgart in der zweiten Liga erfolgreich, doch ist er das auch in der Bundesliga? Auch Schwarz und Tedesco stehen vor ihrem Debüt im Oberhaus. Und Letzterer wird beim FC Schalke von Beginn an unter großem Druck stehen. Apropos Druck: Wie halten die Jungen die große mediale Aufmerksamkeit aus? "Das ist sicherlich der größte Unterschied" , sagt Frank Wormuth.

Wormuth warnt, "alte Hasen" hoffen

Auch er sieht Gefahren. "Man sollte abwarten, was passiert, wenn sie mal eine sportliche Krise mit ihren Vereinen erleben" , sagt Wormuth mit Blick auf Nagelsmann und Co. "Die erfahrenen Trainer sind nicht aus dem Geschäft raus. Vor allem wenn ein Klub in Abstiegsnot gerät", so der Ausbilder.

Auch die Etablierten haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. "Dann setzt man nicht auf diejenigen, die sich mit solchen Situationen nicht auskennen, sondern auf die, die sich auskennen" , sagt Peter Neururer. Und dann bekommt auch Armin Veh vielleicht mal wieder einen Job.

Stand: 17.08.2017, 08:00